Загрузка... Международная политика за 20 февраля 🔊 Воспроизвести Toby Melville | Reuters



Блумберг вступает в гонку, Airbus терпит убытки, Джонсон клонится к Китаю, дело-табак в Испании



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Майкл Блумберг, “владелец заводов, газет, пароходов” и по совместительству — просто миллиардер, вступил, наконец, в гонку за президентское кресло. Кокусы в Айове и Нью-Гемпшире экс-мэр Нью-Йорка пропустил (богатые люди могут себе позволить некоторые капризы), и своё движение к заветной цели начал со штата Невада, где 22 февраля состоятся праймериз демократов. Майкл Блумберг, “владелец заводов, газет, пароходов” и по совместительству — просто миллиардер, вступил, наконец, в гонку за президентское кресло. Кокусы в Айове и Нью-Гемпшире экс-мэр Нью-Йорка пропустил (богатые люди могут себе позволить некоторые капризы), и своё движение к заветной цели начал со штата Невада, где 22 февраля состоятся праймериз демократов. * * *



Многонациональная авиастроительная компания Airbus, главный конкурент американской Boeing на рынке производства самолётов, объявила о серьёзном сокращении рабочих мест. Как сообщает издание El Economista, только в испанском сегменте Airbus работы лишатся 630 человек, это 5% всего испанского персонала концерна. Волна сокращений коснётся также французского, германского и британского отделений предприятия — общее количество уволенных составит 2 362.



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Британский премьер Борис Джонсон позвонил китайскому лидеру Си Цзиньпину и “выразил восхищение тем, как Китай противостоит эпидемии коронавируса”, пишет англоязычная версия китайского издания Global Times.



Но главной целью звонка, как утверждает лондонский корреспондент американского портала Breitbart Оливер Лэйн, было не это.



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Подразделения Гражданской гвардии Испании в ходе операции “Ганнибал” пресекли деятельность преступной группировки, промышлявшей незаконным изготовлением сигарет и их реализацией. Криминальная фишка заключалась в том, что впервые в Европе была обнаружена подземная (!), глубоко законспирированная фабрика по производству табачных изделий. Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: мировые СМИ, новости — статья прочитана 187 раз Комментарии