|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Минск поблагодарил Москву за эвакуацию белорусов из КНР
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас поблагодарил российского коллегу Михаила Мишустина за эвакуацию белорусов из Китая в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции, сообщает RT.
«Сергей Румас от имени правительства Беларуси выразил слова благодарности российской стороне за помощь в эвакуации 5 февраля 2020 года спецрейсом Министерства обороны Российской Федерации 10 белорусских граждан, которые приняли решение о выезде из провинции Хубэй Китайской Народной Республики в связи с эпидемией коронавируса нового типа», — приводит БЕЛТА сообщение белорусского правительства.
Отмечается, что Румас выразил Мишустину признательность за размещение белорусов в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» Тюменской области.
Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявила, что итоговые анализы на коронавирус у эвакуированных из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью отрицательные.
russian.rt.com
Категории: общество, чп и криминал
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|