Минск поблагодарил Москву за эвакуацию белорусов из КНР 🔊 Воспроизвести © Максим Богодвид РИА Новости



Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас поблагодарил российского коллегу Михаила Мишустина за эвакуацию белорусов из Китая в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции, сообщает



«Сергей Румас от имени правительства Беларуси выразил слова благодарности российской стороне за помощь в эвакуации 5 февраля 2020 года спецрейсом Министерства обороны Российской Федерации 10 белорусских граждан, которые приняли решение о выезде из провинции Хубэй Китайской Народной Республики в связи с эпидемией коронавируса нового типа», — приводит БЕЛТА сообщение белорусского правительства.



Отмечается, что Румас выразил Мишустину признательность за размещение белорусов в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» Тюменской области.



Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявила, что итоговые анализы на коронавирус у эвакуированных из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью отрицательные. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас поблагодарил российского коллегу Михаила Мишустина за эвакуацию белорусов из Китая в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции, сообщает RT «Сергей Румас от имени правительства Беларуси выразил слова благодарности российской стороне за помощь в эвакуации 5 февраля 2020 года спецрейсом Министерства обороны Российской Федерации 10 белорусских граждан, которые приняли решение о выезде из провинции Хубэй Китайской Народной Республики в связи с эпидемией коронавируса нового типа», — приводит БЕЛТА сообщение белорусского правительства.Отмечается, что Румас выразил Мишустину признательность за размещение белорусов в лечебно-реабилитационном центре «Градостроитель» Тюменской области.Ранее руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо заявила, что итоговые анализы на коронавирус у эвакуированных из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью отрицательные. russian.rt.com Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: Китай, вирус, эвакуация, граждане, пандемия — статья прочитана 84 раза Комментарии