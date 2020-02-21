В МИД Китая призвали бороться с теориями заговора по поводу коронавируса 🔊 Воспроизвести © Виталий Тимкив РИА Новости



Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, комментируя данные СМИ о якобы «утечке» коронавируса, заявил, что международное сообщество должно бороться не только с распространением инфекции, но и со всякого рода конспирологическими теориями и «политическими вирусами» вокруг неё.



Об этом информирует



«Представители ВОЗ неоднократно заявляли, что нет никаких доказательств того, что 2019-nCoV был создан лабораторно или стал результатом создания биологического оружия… Мы надеемся, что международное сообщество вместе с борьбой с COVID-2019 будет бороться и с конспирологическими теориями и другими политическими вирусами», — подчеркнул Гэн Шуан.



Как он отметил, данные обвинения не имеют научных оснований.



Ранее Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук опроверг данные СМИ о возможной «утечке» вируса из его лаборатории.



Число заражённых в материковом Китае уже превысило 74,5 тыс. человек, скончались 2118 человек. Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан, комментируя данные СМИ о якобы «утечке» коронавируса, заявил, что международное сообщество должно бороться не только с распространением инфекции, но и со всякого рода конспирологическими теориями и «политическими вирусами» вокруг неё.Об этом информирует RT со ссылкой на РИА Новости.«Представители ВОЗ неоднократно заявляли, что нет никаких доказательств того, что 2019-nCoV был создан лабораторно или стал результатом создания биологического оружия… Мы надеемся, что международное сообщество вместе с борьбой с COVID-2019 будет бороться и с конспирологическими теориями и другими политическими вирусами», — подчеркнул Гэн Шуан.Как он отметил, данные обвинения не имеют научных оснований.Ранее Уханьский институт вирусологии при Китайской академии наук опроверг данные СМИ о возможной «утечке» вируса из его лаборатории.Число заражённых в материковом Китае уже превысило 74,5 тыс. человек, скончались 2118 человек. russian.rt.com Категории: в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, МИД, вирус, пандемия — статья прочитана 170 раз Комментарии