Гражданина США арестовали в Москве по делу о взятке 🔊 Воспроизвести Здание Басманного суда Москвы © Александр Щербак/ТАСС



Гражданин США Джин Мирон Спектор арестован на два месяца по обвинению в "посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере". Об этом сообщили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.



— Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении гражданина Спектора меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, до 19 апреля, — огласила решение судья Валентина Левашова.



Адвокат просил для американца домашнего ареста или залога в размере пяти миллионов рублей. Он использовал довод, что у обвиняемого супруга россиянка и есть несовершеннолетние дети.



По данным следствия, Спектор являлся посредником между Анастасией Алексеевой, бывшей в 2015–2016 годах помощником вице-премьера РФ, и неким Якушкиным. Последний оплатил госслужащей две турпоездки — на Пхукет и в Доминикану — на общую сумму 4 миллиона рублей в 2015–2016 годах. Фигурантов уголовного дела четверо — Алексеева, Спектор, Якушкин и Белоножка. Гражданин США Джин Мирон Спектор арестован на два месяца по обвинению в "посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере". Об этом сообщили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.— Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении гражданина Спектора меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, до 19 апреля, — огласила решение судья Валентина Левашова.Адвокат просил для американца домашнего ареста или залога в размере пяти миллионов рублей. Он использовал довод, что у обвиняемого супруга россиянка и есть несовершеннолетние дети.По данным следствия, Спектор являлся посредником между Анастасией Алексеевой, бывшей в 2015–2016 годах помощником вице-премьера РФ, и неким Якушкиным. Последний оплатил госслужащей две турпоездки — на Пхукет и в Доминикану — на общую сумму 4 миллиона рублей в 2015–2016 годах. Фигурантов уголовного дела четверо — Алексеева, Спектор, Якушкин и Белоножка.



"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Алексеевой меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, то есть до 19 апреля", - огласила решение судья.



Следователь на заседании сообщил, что вину Алексеева не признала и, находясь на свободе, может скрыться. "Считаю заключение под стражу единственно обоснованной мерой пресечения", - сказал представитель Следственного комитета.



Сама Алексеева никак не прокомментировала обстоятельства дела. Она просила суд об избрании ей домашнего ареста. "У меня на иждивении ребенок и мама. После обыска в доме нет ни копейки. Прошу назначить мне домашний арест, я хотя бы еду смогу готовить", - обратилась к суду Алексеева.



Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Басманный суд Москвы в четверг арестовал на два месяца бывшего помощника зампреда правительства РФ Анастасию Алексееву по обвинению в получении взяток на сумму более 4 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда."Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Алексеевой меру пресечения в виде заключения под стражей сроком на два месяца, то есть до 19 апреля", - огласила решение судья.Следователь на заседании сообщил, что вину Алексеева не признала и, находясь на свободе, может скрыться. "Считаю заключение под стражу единственно обоснованной мерой пресечения", - сказал представитель Следственного комитета.Сама Алексеева никак не прокомментировала обстоятельства дела. Она просила суд об избрании ей домашнего ареста. "У меня на иждивении ребенок и мама. После обыска в доме нет ни копейки. Прошу назначить мне домашний арест, я хотя бы еду смогу готовить", - обратилась к суду Алексеева.Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. ТАСС Категории: политика, общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: суд, взятка, Американец, чиновник География: Россия — статья прочитана 98 раз Комментарии