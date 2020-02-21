Посольство России в Литве указало на нарушения прав осужденного россиянина 🔊 Воспроизвести Юрий Мель



Российское посольство в Вильнюсе сообщило, что направило в МИД Литвы ноту в связи с нарушением прав россиянина Юрия Меля, приговоренного в республике к семи годам по "делу 13 января", сообщает



"Министерству иностранных дел Литвы направлена нота посольства России в связи с продолжающимися нарушениями прав гражданина Российской Федерации Меля, содержащегося в исправительных учреждениях Литовской Республики", - говорится в сообщении посольства в Facebook.



"Посольство в очередной раз обращает внимание на факты ущемлений прав Меля в исправительных учреждениях, игнорирования его законных просьб, касающихся условий содержания. Выражается обеспокоенность в связи с угрозами физической расправы над ним", - отмечается в сообщении. Российское посольство в Вильнюсе сообщило, что направило в МИД Литвы ноту в связи с нарушением прав россиянина Юрия Меля, приговоренного в республике к семи годам по "делу 13 января", сообщает РИА Новости "Министерству иностранных дел Литвы направлена нота посольства России в связи с продолжающимися нарушениями прав гражданина Российской Федерации Меля, содержащегося в исправительных учреждениях Литовской Республики", - говорится в сообщении посольства в Facebook."Посольство в очередной раз обращает внимание на факты ущемлений прав Меля в исправительных учреждениях, игнорирования его законных просьб, касающихся условий содержания. Выражается обеспокоенность в связи с угрозами физической расправы над ним", - отмечается в сообщении. В посольстве напомнили, что вынесенный в 2019 году приговор Вильнюсского окружного суда в отношении россиянина был заведомо неправосудным, для него не было доказательств и таким образом закону была придана обратная сила, что нарушает международное право.



В 2016 году в Литве начались судебные заседания по "делу о событиях 13 января". Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет. Участники событий января 1991 года с советской стороны указывают, что в 1991 году имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.



Верховный совет Литвы 11 марта 1990 года объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Литве начались несанкционированные акции протеста, в республику были переброшены бойцы спецподразделений. В ночь на 13 января колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса. В ходе столкновений у телецентра погибли 14 человек, свыше 600 были ранены. Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации, сообщал МИД России. Большинство обвиняемых заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим – полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы, Геннадию Иванову – четыре года. РИА Новости Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: суд, посольство, заключение, Юрий Мель География: Литва — статья прочитана 206 раз Комментарии