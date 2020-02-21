Источник: Евросоюз продлит в марте индивидуальные санкции против граждан РФ на полгода 🔊 Воспроизвести Здание Совета Европейского Союза (слева) © EPA-EFE/OLIVIER HOSLET



Евросоюз продлит в марте индивидуальные санкции против граждан России на шесть месяцев. Об этом корреспонденту



"Совет ЕС, как ожидается, в марте продлит на следующие шесть месяцев ограничительные меры в отношении российских граждан", - сказал он.



По его словам, решение о продлении санкций, срок действия которых истекает 15 марта, будет принято в ближайшие две недели на одном из заседаний постоянных представителей 27 стран - членов сообщества. "После этого решение утвердит Совет ЕС, оно будет опубликовано в Официальном журнале и вступит в силу", - пояснил он. Евросоюз продлит в марте индивидуальные санкции против граждан России на шесть месяцев. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг источник в делегации одной из стран ЕС на полях проходящего в Брюсселе экстренного саммита глав государств и правительств сообщества."Совет ЕС, как ожидается, в марте продлит на следующие шесть месяцев ограничительные меры в отношении российских граждан", - сказал он.По его словам, решение о продлении санкций, срок действия которых истекает 15 марта, будет принято в ближайшие две недели на одном из заседаний постоянных представителей 27 стран - членов сообщества. "После этого решение утвердит Совет ЕС, оно будет опубликовано в Официальном журнале и вступит в силу", - пояснил он. Евросоюз в 2014 году начал вводить санкции в отношении российских и украинских граждан "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В черный список входит 171 человек, среди которых есть граждане России и Украины, и 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.



В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи. ТАСС Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, санкции, Европа — статья прочитана 131 раз Комментарии