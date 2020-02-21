FAZ: конфронтация между США и Китаем — шанс для Европы стать ближе к союзнику 🔊 Воспроизвести Reuters



Осознание собственной уязвимости перед Китаем привело к тому, что США сменили свой курс по отношению к Поднебесной, пишет Frankfurter Allgemeine: теперь КНР считается не стратегическим партнёром, а соперником. По мнению издания, такая ситуация создаёт шанс для европейских стран, поскольку, в отличие от Китая, Европа разделяет с США одни и те же ценности, которые могут позволить преодолеть созданный в последнее время кризис доверия.



За прошедший год сразу три бывших сотрудника американских спецслужб признались в сотрудничестве с Китаем, пишет Frankfurter Allgemeine. Беспокойство вызывали и другие уязвимые сферы, такие как университеты. Прошлой осенью в Техасе был арестован китайский профессор, обвинённый в передаче закрытой информации концерну Huawei. За прошедший год сразу три бывших сотрудника американских спецслужб признались в сотрудничестве с Китаем, пишет Frankfurter Allgemeine. Беспокойство вызывали и другие уязвимые сферы, такие как университеты. Прошлой осенью в Техасе был арестован китайский профессор, обвинённый в передаче закрытой информации концерну Huawei.



Всё это напоминает годы холодной войны, когда СССР посылал своих шпионов в США и прочие страны Запада, пишет Frankfurter Allgemeine. Более того, ввиду процесса глобализации Америка стала уязвимее, чем раньше. Осознание собственной уязвимости привело в США к смене курса: теперь Китай воспринимается не как стратегический партнёр, а как соперник.



Символом нового курса стал конфликт вокруг сети 5G: Вашингтон перестал воспринимать экономические отношения с КНР в качестве взаимовыгодных, отмечает издание. Спор по поводу Huawei и сети 5G носит не только экономический характер: речь идёт о технологическом и даже о военном превосходстве.



Противостояние с Китаем застаёт Запад в период неопределённости, частично посеянной лично Дональдом Трампом, поставившим под вопрос состояние западного альянса, считает Frankfurter Allgemeine. Европе тяжело абстрагироваться от «фактора Трампа»: при этом новый курс США по отношению к КНР не является прихотью одного президента: в правительстве и конгрессе США Китай признаётся главным вызовом XXI века.



Издание пишет, что, несмотря на кризис доверия, Европа и США по-прежнему разделяют общие ценности, в то время как Китай открыто заявляет, что будет защищать свою авторитарную систему. По мнению Frankfurter Allgemeine, общий курс с Вашингтоном в рамках спора вокруг Huawei позволит Берлину вновь усилить ослабленный трансатлантический союз.



Оригинал новости ИноТВ Как пишет издание, спецслужбы США ещё при Бараке Обаме начали проверки среди 400 тыс. китайских студентов в американских вузах и колледжах. При этом сами учебные заведения не радовались таким мерам, поскольку студенты важны для них с экономической точки зрения.Всё это напоминает годы холодной войны, когда СССР посылал своих шпионов в США и прочие страны Запада, пишет Frankfurter Allgemeine. Более того, ввиду процесса глобализации Америка стала уязвимее, чем раньше. Осознание собственной уязвимости привело в США к смене курса: теперь Китай воспринимается не как стратегический партнёр, а как соперник.Символом нового курса стал конфликт вокруг сети 5G: Вашингтон перестал воспринимать экономические отношения с КНР в качестве взаимовыгодных, отмечает издание. Спор по поводу Huawei и сети 5G носит не только экономический характер: речь идёт о технологическом и даже о военном превосходстве.Противостояние с Китаем застаёт Запад в период неопределённости, частично посеянной лично Дональдом Трампом, поставившим под вопрос состояние западного альянса, считает Frankfurter Allgemeine. Европе тяжело абстрагироваться от «фактора Трампа»: при этом новый курс США по отношению к КНР не является прихотью одного президента: в правительстве и конгрессе США Китай признаётся главным вызовом XXI века.Издание пишет, что, несмотря на кризис доверия, Европа и США по-прежнему разделяют общие ценности, в то время как Китай открыто заявляет, что будет защищать свою авторитарную систему. По мнению Frankfurter Allgemeine, общий курс с Вашингтоном в рамках спора вокруг Huawei позволит Берлину вновь усилить ослабленный трансатлантический союз. russian.rt.com Категории: в мире, политика Ключевые слова: Россия, США, аналитика, Китай, отношения — статья прочитана 146 раз Комментарии