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Рада все ближе к Закону о земле. Уже рассмотрено более тысячи поправок
Верховная рада рассмотрела 1193 поправки из 4018, предложенных к законопроекту о рынке земли.
Об этом информирует RT со ссылкой на «Громадське».
Отмечается, что 1193-я поправка была рассмотрена на заседании в четверг, 20 февраля.
Ранее сообщалось, что при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли депутатами Верховной рады было предложено 4018 поправок.
В начале января министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о готовности законопроекта к рассмотрению Верховной радой во втором чтении.
russian.rt.com
География: Украина
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