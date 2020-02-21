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Рада все ближе к Закону о земле. Уже рассмотрено более тысячи поправок



Верховная рада рассмотрела 1193 поправки из 4018, предложенных к законопроекту о рынке земли.

Об этом информирует RT со ссылкой на «Громадське».

Отмечается, что 1193-я поправка была рассмотрена на заседании в четверг, 20 февраля.

Ранее сообщалось, что при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли депутатами Верховной рады было предложено 4018 поправок.

В начале января министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о готовности законопроекта к рассмотрению Верховной радой во втором чтении.
russian.rt.com
Категории: общество, экономика, политика
Ключевые слова: США, земля, продажа, Зеленский
География: Украина
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добавлена сегодня, 21 февраля, 11:00

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