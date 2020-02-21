Рада все ближе к Закону о земле. Уже рассмотрено более тысячи поправок 🔊 Воспроизвести



Верховная рада рассмотрела 1193 поправки из 4018, предложенных к законопроекту о рынке земли.



Об этом информирует



Отмечается, что 1193-я поправка была рассмотрена на заседании в четверг, 20 февраля.



Ранее сообщалось, что при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли депутатами Верховной рады было предложено 4018 поправок.



В начале января министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о готовности законопроекта к рассмотрению Верховной радой во втором чтении. Верховная рада рассмотрела 1193 поправки из 4018, предложенных к законопроекту о рынке земли.Об этом информирует RT со ссылкой на «Громадське».Отмечается, что 1193-я поправка была рассмотрена на заседании в четверг, 20 февраля.Ранее сообщалось, что при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли депутатами Верховной рады было предложено 4018 поправок.В начале января министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил о готовности законопроекта к рассмотрению Верховной радой во втором чтении. russian.rt.com Категории: общество, экономика, политика Ключевые слова: США, земля, продажа, Зеленский География: Украина — статья прочитана 195 раз Комментарии