Bloomberg: Турция запросила у США Patriot для сдерживания России 🔊 Воспроизвести Фото © flickr.com/U.S. Indo-Pacific Command



Якобы это произошло после того, как российские бомбардировщики Су-24 нанесли удары по скоплениям террористов в Идлибе. Однако официально о существовании такого запроса не сообщается, передает



Турецкие власти запросили у США зенитные ракетные комплексы Patriot для сдерживания России в Идлибе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Других подробностей в сообщении не приводится, а турецкая сторона официально не заявляла о намерениях запросить комплексы Patriot у США. Якобы это произошло после того, как российские бомбардировщики Су-24 нанесли удары по скоплениям террористов в Идлибе. Однако официально о существовании такого запроса не сообщается, передает ЛАЙФ Турецкие власти запросили у США зенитные ракетные комплексы Patriot для сдерживания России в Идлибе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Других подробностей в сообщении не приводится, а турецкая сторона официально не заявляла о намерениях запросить комплексы Patriot у США. Напомним, что в начале февраля ситуация в сирийском Идлибе резко обострилась. Лайф сообщал о начале массового наступления террористов и членов радикальных группировок на позиции сирийской армии, при этом, по данным СМИ, поддержку боевикам оказывает турецкая артиллерия.



Ранее в четверг стало известно, что российские бомбардировщики Су-24 нанесли удары по скоплениям террористов в Идлибе. Как сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии, авиаудар помог остановить наступление боевиков на позиции правительственных войск САР.



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Власти Турции опровергли информацию о том, что Анкара запросила у США зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot для сдерживания России в Идлибе.



— Это сообщение не соответствует действительности, — передаёт РИА "Новости" слова представителя минобороны Турции.



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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар не исключил, что ВС республики выйдут из Сирии только после проведения легитимных выборов в стране.



Глава Минобороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу CNN Turk заявил, что республика не намерена вступать в столкновение с Россией в Идлибе, единственной мишенью являются сирийские войска.



"У нас нет намерений вступать в столкновение с Россией. Наши переговоры [по Идлибу] не зашли в тупик, они будут продолжены. Наши наблюдательные посты также продолжат функционировать", - отметил министр.



Он также не исключил, что Анкара и Москва могут начать проводить там совместные патрулирования. "Все это может быть выполнено. Главное, чтобы исполнялся сочинский меморандум", - сказал министр в ответ на просьбу журналистки прокомментировать сообщения ряда СМИ о том, что Анкара и Москва могут начать патрулировать зоны в Идлибе.



Министр отметил, что военные специалисты двух стран поддерживают "здоровый диалог" касательно сложившейся ситуации.



"Наши военные на местах в Идлибе поддерживают здоровый диалог. Контакты с Россией по Идлибу будут также продолжены", - сказал Акар.



По его словам, Турция обсуждает с Россией вопрос использования воздушного пространства Сирии над Идлибом. "Переговоры об использовании воздушного пространства для Идлиба продолжаются. Трудность может быть преодолена, если Россия не будет препятствовать. Нашей целью является установление режима прекращения огня", - утверждал он. life.ru Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, конфликт, Турция, Сирия — статья прочитана 192 раза Комментарии