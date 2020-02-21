В Испании обнаружена тайная подземная сигаретная фабрика, задержаны четыре литовца 🔊 Воспроизвести



В Испании найдена тайная подземная фабрика по производству сигарет, в числе задержанных – четыре литовца.



Полиция Испании и Европол в четверг сообщили, что в ходе расследования задержано 20 человек из Великобритании, Украины и Литвы.



МИД Литвы информировал BNS, что литовское консульство 13 февраля было информировано о задержании четырёх граждан Литвы.



Информация об этом передана литовской полиции.



Сигаретная фабрика была оборудована под конюшнями в южной части Испании, в ней также обнаружены оборудованные жилые помещения. Вход на предприятие был замаскирован грузовым м



Как сообщает Европол, на этой фабрики, оборудованной на глубине четыре метра, работали в очень опасных и токсичных условиях, они не могли свободного выходить.



Предприятие могло выпускать 3,5 тыс. сигарет в день.



Правоохранители во время обысков 13–14 февраля нашли 3 млн сигарет, гашиша и марихуаны, а также три единицы оружия. В Испании найдена тайная подземная фабрика по производству сигарет, в числе задержанных – четыре литовца.Полиция Испании и Европол в четверг сообщили, что в ходе расследования задержано 20 человек из Великобритании, Украины и Литвы.МИД Литвы информировал BNS, что литовское консульство 13 февраля было информировано о задержании четырёх граждан Литвы.Информация об этом передана литовской полиции.Сигаретная фабрика была оборудована под конюшнями в южной части Испании, в ней также обнаружены оборудованные жилые помещения. Вход на предприятие был замаскирован грузовым мКак сообщает Европол, на этой фабрики, оборудованной на глубине четыре метра, работали в очень опасных и токсичных условиях, они не могли свободного выходить.Предприятие могло выпускать 3,5 тыс. сигарет в день.Правоохранители во время обысков 13–14 февраля нашли 3 млн сигарет, гашиша и марихуаны, а также три единицы оружия. BNS Категории: в Европе, экономика, чп и криминал Ключевые слова: контрабанда, сигареты, полиция, операция — статья прочитана 238 раз Комментарии