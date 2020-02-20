Я. Качиньский сам попросил Литву не награждать его – источники 🔊 Воспроизвести Ярослав Качинский



Лидер польских правящих Ярослав Качиньский сам попросил, чтобы Литва не удостаивала его одной из высших государственных наград Литвы, подтвердили в четверг источники.



По инициативе премьера Саулюса Сквернялиса правительство в октябре прошлого года предложило наградить Я. Качиньского Большим крестом ордена Витаутаса Великого за особые заслуги в деле развития литовско-польских межгосударственных отношений.



Однако он не был включен в список награжденных по случаю 16 февраля. Решение о награждении принимает президент.



Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис сказал, что решение по Я. Качиньскому не приняла Служба по государственным наградам, но более подробных аргументов не привел. Лидер польских правящих Ярослав Качиньский сам попросил, чтобы Литва не удостаивала его одной из высших государственных наград Литвы, подтвердили в четверг источники.По инициативе премьера Саулюса Сквернялиса правительство в октябре прошлого года предложило наградить Я. Качиньского Большим крестом ордена Витаутаса Великого за особые заслуги в деле развития литовско-польских межгосударственных отношений.Однако он не был включен в список награжденных по случаю 16 февраля. Решение о награждении принимает президент.Пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис сказал, что решение по Я. Качиньскому не приняла Служба по государственным наградам, но более подробных аргументов не привел. Польская газета Rzecpospolita в четверг сообщила, что Я. Качиньский придерживается правила, что, пока он занимает политическую должность, орденов он не принимает. Об этом газету информировали обе стороны, которые просили обеспечить их анонимность, так как это щепетильный вопрос.



Источники партии "Право и справедливость" сказали газете, что Я. Качиньский доверительно обмолвился, что таких наград не принимает и подчеркнул, что "мы не хотим создавать неудобства" для литовской стороны.



Это известие независимо подтвердили BNS источники в Литве.



Правительство Литвы внесло кандидатуру Я. Качиньского за четыре дня до выборов польского парламента.



Удостоить польского политика третьей по значению государственной награды Литвы С. Сквернялис предлагал за "особые заслуги в деле развития литовско-польских межгосударственных отношений, а также за активную деятельность и укрепление долголетней дружбы между двумя народами, а также за долговременную поддержку интеграции Литвы и всего Балтийского региона в западные структуры в областях военной и энергетической безопасности". BNS Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: награждение, орден, Качинский География: Польша — статья прочитана 137 раз Комментарии