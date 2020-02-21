Tesla осматривается в Литве, думает о развитии зарядных станций для электромобилей 🔊 Воспроизвести



В четверг Вильнюс посетили представители американского гиганта по производству электромобилей Tesla – концерн думает о создании в стране сети зарядных станций для электромобилей.



Вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис подтвердил BNS, что в четверг неофициально встретился с представителями Tesla.



"Знаю, что есть интерес к Литву как к рынку. Представители в Литве. Больше комментировать мне бы не хотелось, потому что я сам до конца всего не знаю", – сказал BNS М. Скуодис.



По информации источников BNS, Tesla интересуется возможностью развития в Литве сети зарядных станций для электромобилей и ищет место для салона по торговле автомобилями.



Несколько лет назад Литва пригласила Tesla построить в стране завод по производству литий-ионных аккумуляторов, однако компания начала строительство гигафабрики в Германии. В четверг Вильнюс посетили представители американского гиганта по производству электромобилей Tesla – концерн думает о создании в стране сети зарядных станций для электромобилей.Вице-министр экономики и инноваций Марюс Скуодис подтвердил BNS, что в четверг неофициально встретился с представителями Tesla."Знаю, что есть интерес к Литву как к рынку. Представители в Литве. Больше комментировать мне бы не хотелось, потому что я сам до конца всего не знаю", – сказал BNS М. Скуодис.По информации источников BNS, Tesla интересуется возможностью развития в Литве сети зарядных станций для электромобилей и ищет место для салона по торговле автомобилями.Несколько лет назад Литва пригласила Tesla построить в стране завод по производству литий-ионных аккумуляторов, однако компания начала строительство гигафабрики в Германии. BNS Категории: экономика, авто, технологии Ключевые слова: бизнес, перспективы, Tesla География: Литва — статья прочитана 202 раза Комментарии