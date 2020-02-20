Экс-член сейма Литвы К. Пукас остается осуждённым за сексуальные домогательства 🔊 Воспроизвести Кястутис Пукас фото: delfi



Бывший член сейма Литвы Кястутис Пукас остается осуждённым за сексуальные домогательства, он также признан виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.



Такое окончательное и не подлежащее обжалованию решение в четверг обнародовал Верховный суд Литвы (ВСЛ).



"Обвиняемый признан виновным и осуждён за два деяния, то есть за сексуальные домогательства к работавшей помощницей потерпевшей и за нарушение правил хранения огнестрельного оружия и боеприпасов", – сказала судья Габриэле Юодкайте-Гранскене.



С кассационными жалобами в этот суд обратились осуждённый, прокурор и три потерпевших. Все эти жалобы было решено отклонить, сказала судья ВСЛ.



Дело рассматривалось в закрытом режиме. Бывший член сейма Литвы Кястутис Пукас остается осуждённым за сексуальные домогательства, он также признан виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.Такое окончательное и не подлежащее обжалованию решение в четверг обнародовал Верховный суд Литвы (ВСЛ)."Обвиняемый признан виновным и осуждён за два деяния, то есть за сексуальные домогательства к работавшей помощницей потерпевшей и за нарушение правил хранения огнестрельного оружия и боеприпасов", – сказала судья Габриэле Юодкайте-Гранскене.С кассационными жалобами в этот суд обратились осуждённый, прокурор и три потерпевших. Все эти жалобы было решено отклонить, сказала судья ВСЛ.Дело рассматривалось в закрытом режиме. "Наконец поставлена точка"



Адвокат потерпевших Каролис Ругис доволен тем, что в деле о сексуальных домогательствах экс-парламентария наконец поставлена точка.



"Мы ценим то, что в этой длинной истории наконец была поставлена точка, и мы (...) ожидали подобного решения", – сказал К. Ругис журналистам после оглашения решения.



Он также сказал, что потерпевших женщин решение суда устраивает, потому что оно чётко показало, что домогательства недопустимы.



"Со всей очевидностью показано, что домогательства недопустимы (...) Я вообще воспринимал бы эту истории как историю людей нового поколения, которые защищают свои права", – добавил он.



По словам адвоката, принятое в четверг решение ценно для будущего.



"Это хороший месседж, что нужно защищать свои права, не нужно бояться домогающихся, домогательства недопустимы, потому что за это грозит ответственность", – сказал К. Ругис.



Адвокат К. Пукаса: мы будем добиваться благоприятного решения



Между тем адвокат К. Пукаса Аушра Ручене сказала, что они будут добиваться оставления в силе принятого в марте прошлого года Вильнюсским окружным судом решения, которым экс-парламентарий был оправдан и по обвинению в сексуальных домогательствах, и по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия.



"Мы будем добиваться, чтобы было оставлено в силе решение суда первой инстанции", – сказала журналистам адвокат.



Она также сказала, что они намерены искать правды в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.



"Я считаю, что я и мой клиент обратимся в ЕСПЧ. Мы убеждены, что суд апелляционной инстанции рассмотрел апелляционные жалобы ненадлежащим образом", – сказала адвокат.



Суды ранее признали К. Пукаса виновным в сексуальных домогательства к женщине, работавшей депутатским советником-секретарем, но оправдали по обвинениям в домогательствах к трём другим женщинам, которые пытались трудоустроиться на эту должность.



Прокуратура стремилась доказать, что девушки, пытавшиеся трудоустроиться у депутата, были зависимы от К. Пукаса.



Закон предусматривает применение уголовной ответственности лишь в том случае, если "имеют место домогательства к лицу, зависимому по службе или иным образом".



"Зависимость девушек, которые хотели трудоустроиться, выражалась в том, что лишь от члена сейма К. Пукаса зависело, кто из них будет принят на должность", – утверждала прокуратура.



К. Пукас ушел в отставку из сейма в январе 2018 года перед самым голосованием о лишении его парламентского мандата. Конституционный суд объявил, что он нарушил присягу, домогаясь работавших его помощницами девушек или тех, которые претендовали ими стать. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: сейм, суд, конституция, присяга, домогательства, Пукас География: Литва — статья прочитана 181 раз Комментарии