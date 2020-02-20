СМИ: протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Михаил Воскресенский



Сирийская армия отражает в четверг массированную атаку протурецких боевиков в районе деревни Нейраб провинции Идлиб, идут ожесточенные столкновения при поддержке авиации и артиллерии, передает



"Сирийская армия отражает попытку нападения вооруженных группировок при поддержке армии турецких оккупантов в районе Нейраба к западу от города Саракиб провинции Идлиб. Идут ожесточенные бои, сопровождающиеся артиллерийскими и авиаударами по позициям боевиков", - передает корреспондент радио.



По его данным, боевики безуспешно попытались продвинуться в районе Нейраба, армии САР удалось уничтожить несколько единиц военной техники и ликвидировать несколько боевиков. Сирийская армия отражает в четверг массированную атаку протурецких боевиков в районе деревни Нейраб провинции Идлиб, идут ожесточенные столкновения при поддержке авиации и артиллерии, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Sham FM."Сирийская армия отражает попытку нападения вооруженных группировок при поддержке армии турецких оккупантов в районе Нейраба к западу от города Саракиб провинции Идлиб. Идут ожесточенные бои, сопровождающиеся артиллерийскими и авиаударами по позициям боевиков", - передает корреспондент радио.По его данным, боевики безуспешно попытались продвинуться в районе Нейраба, армии САР удалось уничтожить несколько единиц военной техники и ликвидировать несколько боевиков. Радиостанция отметила, что боевикам не удалось захватить новые населенные пункты.



Президент Сирии Башар Асад в понедельник заявил, что сирийская армия продолжит освобождение провинций Алеппо и Идлиб, несмотря на реакцию Турции.



Генштаб вооруженных сил Сирии заявил 9 февраля об освобождении более 600 квадратных километров в провинциях Алеппо и Идлиб от террористов в ходе военных операций, а войска, наступающие с востока провинции Идлиб, встретились с войсками, наступающими с юга провинции Алеппо. Военные освободили ключевые города Саракиб на перекрестке международных трасс M4 (Латакия - Алеппо) и M5 (Дамаск - Алеппо) и крупный город Маарет-Нууман. Также сирийская армия установила контроль над всей трассой Дамаск-Алеппо (M5), исключение составляет только небольшой участок около города Маарет-Эн-Нууман, заблокированный турецкими военными, в воскресенье она установила полный контроль над всеми населенными пунктами вокруг Алеппо впервые с 2012 года, тем самым обезопасив его от ставших уже регулярными артобстрелов боевиков.



Ранее турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Турция пока не получила удовлетворяющего ее результата на переговорах с РФ по сирийскому Идлибу и готова к началу военной операции в этом регионе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это худшим сценарием.



Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла до конца февраля от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.



В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.



* Террористическая группировка, запрещенная в России. РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, конфликт, Турция, Сирия — статья прочитана 99 раз Комментарии