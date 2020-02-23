Загрузка... Ален Делон: Я ненавижу эту эпоху, меня от нее тошнит 🔊 Воспроизвести



В интервью, появившемся во французском журнале Paris Match 82-летний Ален Делон подводит итог своей жизни и карьеры. Валери Триервейлер, которая беседовала с актером, назвала эту встречу «Я, Делон: интервью моей жизни».



Интервью появилось в специальном выпуске, посвященном 60-летию карьеры великого артиста.



Вспомнив о своей жизни, своих ролях, друзьях и семье, Ален Делон сказал



«Жизнь мне больше ничего не приносит. Я уже все видел, все пережил. Но главное, я ненавижу эту эпоху, меня от нее тошнит».



«Я ненавижу этих людей. Все фальшиво, все — подделка. Уважения больше не существует, никто не выполняет своих обещаний. Только деньги имеют значение. Каждый день, с утра до вечера, мы только и слышим о преступлениях. Я знаю, что покину этот мир без сожалений». В интервью, появившемся во французском журнале Paris Match 82-летний Ален Делон подводит итог своей жизни и карьеры. Валери Триервейлер, которая беседовала с актером, назвала эту встречу «Я, Делон: интервью моей жизни».Интервью появилось в специальном выпуске, посвященном 60-летию карьеры великого артиста.Вспомнив о своей жизни, своих ролях, друзьях и семье, Ален Делон сказал Делон немного рассказывает о неудачах в своей личной жизни, о трудных взаимоотношениях с семьей. О женщинах, которых любил, и о друзьях, которых уже нет в живых. По его признанию, особое значение в жизни актера имеют собаки. Около пятидесяти его четвероногих друзей похоронены в его саду в пригороде Парижа, именно с ними он желает быть похоронен и сам.



На вопрос о месте женщин в своей сегодняшней жизни Делон отвечает, что «ту самую» еще не нашел.



«Я бы не сказал, что у меня не хватает кандидаток. У меня их около десятка, но ни одна не подходит на то, чтобы с ней вместе прожить остаток жизни. Я мог бы жениться на женщине, только если бы она была готова сопровождать меня до конца моих дней».



Карьера актера еще далеко не окончена: в интервью он рассказывает о последнем фильме, который снимает Патрис Леконт, и в котором главные роли исполняют Ален Делон и Жюльетт Бинош. Однако съемки постоянно откладываются. Делон также говорит, что хотел бы вернуться на театральную сцену.



Последний фильм, в котором Ален Делон сыграл роль Цезаря, «Астерикс и Олимпийские игры» вышел на экраны в 2008 году. В театре он в последний раз играл в 2013 году вместе со своей дочерью Анушкой Делон, исполняя и на сцене роль ее отца.



«Я артист, но не актер, я не оканчивал актерской академии. Я ничего для этого не делал. В 14 лет я бросил школу, а потом пошел в армию. Я из тех артистов, какими были Жан Габен, Лино Вентура или Берт Ланкастер — сильные личности, которых снимали в кино. И я могу заявить, без излишней скромности, что мне эта профессия удалась».



«Я никогда не мечтал о такой карьере — она сама собой получилась. Я не родился, чтобы стать Аленом Делоном. Я должен был умереть уже давно. Но это называется судьба». Загрузка... kakao.im Категории: общество, культура, в Европе, история Ключевые слова: актер, интервью, Ален Делон — статья прочитана 272 раза Комментарии