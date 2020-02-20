Литовские фермеры в Брюсселе требуют привести в соответствие прямые выплаты

Более полутораста литовских фермеров в четверг провели акцию протеста в Брюсселе с требованием, чтобы получаемые ими прямые выплаты были приведены в соответствие со средним показателем по Евросоюзу (ЕС).
Фермеры собрались на демонстрацию в столице Бельгии накануне переговоров лидеров ЕС о бюджете Сообщества на 2021-2027 годы.
Сейчас прямые выплаты литовским фермерам составляют около 170 евро за гектар, а средний показатель по ЕС составляет около 259 евро.
В соответствии с предложениями Еврокомиссии (ЕК), в 2027 году литовцы должны будут получать чуть более 700 евро, что составит 78% среднего показателя.
Посетившего демонстрантов президента Литвы Гитанаса Науседы фермеры просили потребовать ускорения приведения выплат в соответствие.
"Наше требование, чтобы привели в соответствие выплаты для нас", – обратился к президенту президент Литовской ассоциации производителей молока, фермер из Пренайского района Йонас Вилёнис.
"То предложение, которое сейчас вам сделано – 78% к 2027 году, оно вас не устраивает?", – переспросил Г. Науседа.
Услышав его вопрос, толпа фермеров стала скандировать: "Сто, сто, сто!".
Г. Науседа сказал фермерам, что ожидать полного приведения в соответствие в ближайшее время нереально, но обещал на саммите напомнить о данном ещё в 2013 году обещании, что в 2021 году выплаты достигнут 196 евро.
"Мы указываем им пальцем, что есть обещание Европейского совета еще с 2013 года ввести 196 евро уже с 2021 года, и, отталкиваясь от этого, мы можем идти в направлении ста процентов. В каком темпе, это уже вопрос вкуса, но мы не можем ждать в таком темпе, как сейчас, что в 2040 каком-то году (выплаты будут приведены в соответствие – ред.)", – сказал президент.
Фермеры держали флаги Литвы, плакаты на литовском и английском языках с требованиями не считать их второсортными гражданами и прекратить дискриминацию, обеспечить честную конкуренцию.
"Наше главное требование – не дискриминировать страны Балтии в выплатах. Наши затраты ещё больше, чем в других странах, которые модернизировались в большей степени", – сказал президент Литовской ассоциации сельскохозяйственных компаний Пятрас Пускунигис.
Брюссельские чиновники утверждают, что цели 196 евро не удалось достичь, потому что за этот период в Литве заметно увеличились площади пахотной земли, а сумма была установлена на основании данных 2009 года.
ЕК предлагает снизить выплаты сельскому хозяйству примерно на 5% – это делается, потому что не осталось взноса Великобритании, и чтобы выделять больше средств на новые вызовы, такие, как миграция, климатические изменения или единая оборонная политика.
Из-за урезаний средств Программа развития села в Литве, как и в других странах, потеряет примерно четверть помощи по сравнению с нынешним бюджетом.
"То предложение, которое сейчас вам сделано – 78% к 2027 году, оно вас не устраивает?", – переспросил Г. Науседа.
Услышав его вопрос, толпа фермеров стала скандировать: "Сто, сто, сто!".
Г. Науседа сказал фермерам, что ожидать полного приведения в соответствие в ближайшее время нереально, но обещал на саммите напомнить о данном ещё в 2013 году обещании, что в 2021 году выплаты достигнут 196 евро.
"Мы указываем им пальцем, что есть обещание Европейского совета еще с 2013 года ввести 196 евро уже с 2021 года, и, отталкиваясь от этого, мы можем идти в направлении ста процентов. В каком темпе, это уже вопрос вкуса, но мы не можем ждать в таком темпе, как сейчас, что в 2040 каком-то году (выплаты будут приведены в соответствие – ред.)", – сказал президент.
Фермеры держали флаги Литвы, плакаты на литовском и английском языках с требованиями не считать их второсортными гражданами и прекратить дискриминацию, обеспечить честную конкуренцию.
"Наше главное требование – не дискриминировать страны Балтии в выплатах. Наши затраты ещё больше, чем в других странах, которые модернизировались в большей степени", – сказал президент Литовской ассоциации сельскохозяйственных компаний Пятрас Пускунигис.
Брюссельские чиновники утверждают, что цели 196 евро не удалось достичь, потому что за этот период в Литве заметно увеличились площади пахотной земли, а сумма была установлена на основании данных 2009 года.
ЕК предлагает снизить выплаты сельскому хозяйству примерно на 5% – это делается, потому что не осталось взноса Великобритании, и чтобы выделять больше средств на новые вызовы, такие, как миграция, климатические изменения или единая оборонная политика.
Из-за урезаний средств Программа развития села в Литве, как и в других странах, потеряет примерно четверть помощи по сравнению с нынешним бюджетом.