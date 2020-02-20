Литовские фермеры в Брюсселе требуют привести в соответствие прямые выплаты 🔊 Воспроизвести фото: delfi



Более полутораста литовских фермеров в четверг провели акцию протеста в Брюсселе с требованием, чтобы получаемые ими прямые выплаты были приведены в соответствие со средним показателем по Евросоюзу (ЕС).



Фермеры собрались на демонстрацию в столице Бельгии накануне переговоров лидеров ЕС о бюджете Сообщества на 2021-2027 годы.



Сейчас прямые выплаты литовским фермерам составляют около 170 евро за гектар, а средний показатель по ЕС составляет около 259 евро.



В соответствии с предложениями Еврокомиссии (ЕК), в 2027 году литовцы должны будут получать чуть более 700 евро, что составит 78% среднего показателя.



Посетившего демонстрантов президента Литвы Гитанаса Науседы фермеры просили потребовать ускорения приведения выплат в соответствие. Более полутораста литовских фермеров в четверг провели акцию протеста в Брюсселе с требованием, чтобы получаемые ими прямые выплаты были приведены в соответствие со средним показателем по Евросоюзу (ЕС).Фермеры собрались на демонстрацию в столице Бельгии накануне переговоров лидеров ЕС о бюджете Сообщества на 2021-2027 годы.Сейчас прямые выплаты литовским фермерам составляют около 170 евро за гектар, а средний показатель по ЕС составляет около 259 евро.В соответствии с предложениями Еврокомиссии (ЕК), в 2027 году литовцы должны будут получать чуть более 700 евро, что составит 78% среднего показателя.Посетившего демонстрантов президента Литвы Гитанаса Науседы фермеры просили потребовать ускорения приведения выплат в соответствие. "Наше требование, чтобы привели в соответствие выплаты для нас", – обратился к президенту президент Литовской ассоциации производителей молока, фермер из Пренайского района Йонас Вилёнис.



"То предложение, которое сейчас вам сделано – 78% к 2027 году, оно вас не устраивает?", – переспросил Г. Науседа.



Услышав его вопрос, толпа фермеров стала скандировать: "Сто, сто, сто!".



Г. Науседа сказал фермерам, что ожидать полного приведения в соответствие в ближайшее время нереально, но обещал на саммите напомнить о данном ещё в 2013 году обещании, что в 2021 году выплаты достигнут 196 евро.



"Мы указываем им пальцем, что есть обещание Европейского совета еще с 2013 года ввести 196 евро уже с 2021 года, и, отталкиваясь от этого, мы можем идти в направлении ста процентов. В каком темпе, это уже вопрос вкуса, но мы не можем ждать в таком темпе, как сейчас, что в 2040 каком-то году (выплаты будут приведены в соответствие – ред.)", – сказал президент.



Фермеры держали флаги Литвы, плакаты на литовском и английском языках с требованиями не считать их второсортными гражданами и прекратить дискриминацию, обеспечить честную конкуренцию.



"Наше главное требование – не дискриминировать страны Балтии в выплатах. Наши затраты ещё больше, чем в других странах, которые модернизировались в большей степени", – сказал президент Литовской ассоциации сельскохозяйственных компаний Пятрас Пускунигис.



Брюссельские чиновники утверждают, что цели 196 евро не удалось достичь, потому что за этот период в Литве заметно увеличились площади пахотной земли, а сумма была установлена на основании данных 2009 года.



ЕК предлагает снизить выплаты сельскому хозяйству примерно на 5% – это делается, потому что не осталось взноса Великобритании, и чтобы выделять больше средств на новые вызовы, такие, как миграция, климатические изменения или единая оборонная политика.



Из-за урезаний средств Программа развития села в Литве, как и в других странах, потеряет примерно четверть помощи по сравнению с нынешним бюджетом. BNS Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: бюджет, помощь, компенсации, ЕС, протесты, дотации, фермеры География: Литва — статья прочитана 70 раз Комментарии