КНБО сейма Литвы проведет внеочередное заседание по незаконному сбору информации 🔊 Воспроизвести Витаутас Бакас



После того, как член сейма Литвы Витаутас Бакас заявил о возможном незаконном сборе информации в одном из ведомств, обеспечивающих национальную безопасность, и влиянии на политические процессы, проводится внеочередное заседание парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО).



Председатель этого комитета, "аграрий" Дайнюс Гайжаускас сообщил, что созывает внеочередное закрытое заседание КНБО во вторник, 25 февраля.



По его словам, планируется заслушать глав Генпрокуратуры и Службы специальных расследований по поводу информации, предоставленной членом комитета В. Бакасом.



Бывший глава КНБО В. Бакас в среду обратился в правление сейма с просьбой инициировать парламентское расследование "возможного незаконного вмешательства в избирательные процессы, незаконного сбора информации и ее использования". После того, как член сейма Литвы Витаутас Бакас заявил о возможном незаконном сборе информации в одном из ведомств, обеспечивающих национальную безопасность, и влиянии на политические процессы, проводится внеочередное заседание парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО).Председатель этого комитета, "аграрий" Дайнюс Гайжаускас сообщил, что созывает внеочередное закрытое заседание КНБО во вторник, 25 февраля.По его словам, планируется заслушать глав Генпрокуратуры и Службы специальных расследований по поводу информации, предоставленной членом комитета В. Бакасом.Бывший глава КНБО В. Бакас в среду обратился в правление сейма с просьбой инициировать парламентское расследование "возможного незаконного вмешательства в избирательные процессы, незаконного сбора информации и ее использования". В. Бакас утверждает, что еще в начале 2019 года, когда он занимал должность главы комитета, было сообщение о том, что "в одном из исполнительных ведомств, обеспечивающих национальную безопасность, в отсутствие предусмотренных законом оснований собирается информация о лицах, с привлечением возможностей, предоставленных ведомству, и оказывается, возможно, незаконное влияние на внутренние политические процессы страны".



Политик утверждает, что получив эту информацию, он обратился в Генпрокуратуру и в Службу спецрасследований по поводу возможно совершенной преступной деятельности, и лишь 29 января этого года получил ответ этих органов о том, что досудебное расследование не начато.



Парламентарий считает, что информация, которой он располагает, "стоит внимания правления сейма, поскольку это высший орган сейма, который может должным образом оценить эту информацию и принять решение, которое бы защитило интересы общества и честно работающих людей". Он считает, что имеющаяся у него информация должна быть расследована в парламенте.



В. Бакас пока не раскрывает деталей ни о том, в каком ведомстве могли иметь место нарушения, ни о том, какие данные собирались. Такая секретность обоснована законом о защите заявителей.



Правление сейма на следующей неделе намерено решить вопрос начала парламентского расследования. инф."Обзор" BNS.LT Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: информация, документы, нацбезопасность, секретность География: Литва — статья прочитана 183 раза Комментарии