Модель из Киева без фильтров совсем другой человек

Несмотря на то что девушка не скрывает, что прибегала к косметическим процедурам и пластике, картинка в "Инстаграме" сильно отличается от того, как она выглядит в реальной жизни, сообщает ЛАЙФ.
У модели Алёны Омович родом из Киева более миллиона подписчиков в "Инстаграме". Девушка делится с ними откровенными снимками, где зачастую позирует в одном белье. Тонкая талия, пышная грудь, эффектные бёдра и большие чувственные губы — у украинки есть всё, чтобы подходить под стандарты соцсетей.
Однако девушка всё равно активно пользуется ретушью и меняет внешность. Так, она показала в сториз ролик, на котором разительно отличается от большинства фото в "Инстаграме".
Без косметики и фильтров у Алёны более "человеческое", а не кукольное лицо, пропорции тела не вызывают удивления. Да и худоба уже не кажется такой нездоровой.
Сама Алёна не отрицает, что увеличивала губы и грудь. Однако опровергает информацию о том, что пластические хирурги поработали над ягодицами, талией и формой носа темноволосой красавицы, пишет 300experts.
Впрочем, в модельный бизнес Алёна попала ещё до трансформаций. Девушке было 15 лет, и она носила фамилию Богданова. Но теперь брюнетку, которую из-за яркой внешности и предпринимательской жилки называют украинской Ким Кардашьян, совсем невозможно узнать.
Сама Алёна не отрицает, что увеличивала губы и грудь. Однако опровергает информацию о том, что пластические хирурги поработали над ягодицами, талией и формой носа темноволосой красавицы, пишет 300experts.
Впрочем, в модельный бизнес Алёна попала ещё до трансформаций. Девушке было 15 лет, и она носила фамилию Богданова. Но теперь брюнетку, которую из-за яркой внешности и предпринимательской жилки называют украинской Ким Кардашьян, совсем невозможно узнать.