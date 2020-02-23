Загрузка... Модель из Киева без фильтров совсем другой человек 🔊 Воспроизвести Фото © Instagram / alena_omovych



Несмотря на то что девушка не скрывает, что прибегала к косметическим процедурам и пластике, картинка в "Инстаграме" сильно отличается от того, как она выглядит в реальной жизни, сообщает



У модели Алёны Омович родом из Киева более миллиона подписчиков в "Инстаграме". Девушка делится с ними откровенными снимками, где зачастую позирует в одном белье. Тонкая талия, пышная грудь, эффектные бёдра и большие чувственные губы — у украинки есть всё, чтобы подходить под стандарты соцсетей.



Однако девушка всё равно активно пользуется ретушью и меняет внешность. Так, она показала в сториз ролик, на котором разительно отличается от большинства фото в "Инстаграме". Несмотря на то что девушка не скрывает, что прибегала к косметическим процедурам и пластике, картинка в "Инстаграме" сильно отличается от того, как она выглядит в реальной жизни, сообщает ЛАЙФ У модели Алёны Омович родом из Киева более миллиона подписчиков в "Инстаграме". Девушка делится с ними откровенными снимками, где зачастую позирует в одном белье. Тонкая талия, пышная грудь, эффектные бёдра и большие чувственные губы — у украинки есть всё, чтобы подходить под стандарты соцсетей.Однако девушка всё равно активно пользуется ретушью и меняет внешность. Так, она показала в сториз ролик, на котором разительно отличается от большинства фото в "Инстаграме".



Фото © Instagram / alena_omovych



Сама Алёна не отрицает, что увеличивала губы и грудь. Однако опровергает информацию о том, что пластические хирурги поработали над ягодицами, талией и формой носа темноволосой красавицы, пишет 300experts.



Алёна Омович до пластики. Фото © VK / Алёна Богданова



Впрочем, в модельный бизнес Алёна попала ещё до трансформаций. Девушке было 15 лет, и она носила фамилию Богданова. Но теперь брюнетку, которую из-за яркой внешности и предпринимательской жилки называют украинской Ким Кардашьян, совсем невозможно узнать. Без косметики и фильтров у Алёны более "человеческое", а не кукольное лицо, пропорции тела не вызывают удивления. Да и худоба уже не кажется такой нездоровой.Сама Алёна не отрицает, что увеличивала губы и грудь. Однако опровергает информацию о том, что пластические хирурги поработали над ягодицами, талией и формой носа темноволосой красавицы, пишет 300experts.Впрочем, в модельный бизнес Алёна попала ещё до трансформаций. Девушке было 15 лет, и она носила фамилию Богданова. Но теперь брюнетку, которую из-за яркой внешности и предпринимательской жилки называют украинской Ким Кардашьян, совсем невозможно узнать. Загрузка... life.ru Категории: общество, культура, дом и быт Ключевые слова: модель, соцсети, обман, поклонники География: Украина — статья прочитана 286 раз Комментарии