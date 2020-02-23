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Модель из Киева без фильтров совсем другой человек

Фото © Instagram / alena_omovych


Несмотря на то что девушка не скрывает, что прибегала к косметическим процедурам и пластике, картинка в "Инстаграме" сильно отличается от того, как она выглядит в реальной жизни, сообщает ЛАЙФ.

У модели Алёны Омович родом из Киева более миллиона подписчиков в "Инстаграме". Девушка делится с ними откровенными снимками, где зачастую позирует в одном белье. Тонкая талия, пышная грудь, эффектные бёдра и большие чувственные губы — у украинки есть всё, чтобы подходить под стандарты соцсетей.

Однако девушка всё равно активно пользуется ретушью и меняет внешность. Так, она показала в сториз ролик, на котором разительно отличается от большинства фото в "Инстаграме".
Без косметики и фильтров у Алёны более "человеческое", а не кукольное лицо, пропорции тела не вызывают удивления. Да и худоба уже не кажется такой нездоровой.

Фото © Instagram / alena_omovych


Сама Алёна не отрицает, что увеличивала губы и грудь. Однако опровергает информацию о том, что пластические хирурги поработали над ягодицами, талией и формой носа темноволосой красавицы, пишет 300experts.

Алёна Омович до пластики. Фото © VK / Алёна Богданова


Впрочем, в модельный бизнес Алёна попала ещё до трансформаций. Девушке было 15 лет, и она носила фамилию Богданова. Но теперь брюнетку, которую из-за яркой внешности и предпринимательской жилки называют украинской Ким Кардашьян, совсем невозможно узнать.
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life.ru
Категории: общество, культура, дом и быт
Ключевые слова: модель, соцсети, обман, поклонники
География: Украина
статья прочитана 286 раз
добавлена вчера, 22 февраля, 17:40

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