Загрузка... В Беларуси нашли медаль солдата из Кыргызстана 🔊 Воспроизвести



В Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" обратился гражданин Беларуси Андрей, который сообщил, что нашел на своем участке медаль "За отвагу", сообщают



По его словам, награда принадлежит уроженцу Кыргызстана.



- Копнул, наткнулся на медаль, сразу участок огородил, думал вдруг останки. Аккуратно землю перебрал, но больше ничего не нашел, ни гильз, ни останков. Может случайно обронил, может еще что-то случилось. Потом по номеру медали отыскал имя Героя, оказалось он из Ново-Покровки Кантовского района Киргизской ССР. Нашел ваш номер в интернете и прошу помощи. Очень хочется узнать как сложилась судьба солдата, осталась ли семья, потомки. Наверняка солдату досталось за то, что награда утеряна, ведь тогда муляжей медалей не делали, – сказал Андрей. В Поисковое движение Кыргызстана "Наша Победа-Биздин Жениш" обратился гражданин Беларуси Андрей, который сообщил, что нашел на своем участке медаль "За отвагу", сообщают Новости Бишкека По его словам, награда принадлежит уроженцу Кыргызстана.- Копнул, наткнулся на медаль, сразу участок огородил, думал вдруг останки. Аккуратно землю перебрал, но больше ничего не нашел, ни гильз, ни останков. Может случайно обронил, может еще что-то случилось. Потом по номеру медали отыскал имя Героя, оказалось он из Ново-Покровки Кантовского района Киргизской ССР. Нашел ваш номер в интернете и прошу помощи. Очень хочется узнать как сложилась судьба солдата, осталась ли семья, потомки. Наверняка солдату досталось за то, что награда утеряна, ведь тогда муляжей медалей не делали, – сказал Андрей.



- В Базе данных ОБД Мемориал сообщений информации о гибели Алексеева Георгия Алексеевича, 1907 года рождения, не нашли. Значит есть шанс, что солдат дошел до Победы. Оказалось что служил он связистов в 385 стрелковой дивизии. Проследили боевой путь Кричевской дивизии и выяснили, что дивизия освобождала Беларусь с Могилевского направления до Минска, где и находится огород нашего белорусского товарища. Видимо, тогда-то он медаль и обронил, - предположили волонтеры.



Как выяснилось из наградного листа, уроженец Кыргызстана Георгий Алексеев действительно совершил подвиг. С 14 по 17 августа 1943 года он под артобстрелом починил 19 повреждений телефонной линии, что дало возможность командованию управлять артогнем.



Поисковики просят помочь в поисках родни награжденного медалью "За отвагу". Проживает ли в селе семья героя? Живы ли его родственники?











В Поисковом движении проверили информацию на Алексеева Георгия Алексеевича, которому и принадлежит это медаль.- В Базе данных ОБД Мемориал сообщений информации о гибели Алексеева Георгия Алексеевича, 1907 года рождения, не нашли. Значит есть шанс, что солдат дошел до Победы. Оказалось что служил он связистов в 385 стрелковой дивизии. Проследили боевой путь Кричевской дивизии и выяснили, что дивизия освобождала Беларусь с Могилевского направления до Минска, где и находится огород нашего белорусского товарища. Видимо, тогда-то он медаль и обронил, - предположили волонтеры.Как выяснилось из наградного листа, уроженец Кыргызстана Георгий Алексеев действительно совершил подвиг. С 14 по 17 августа 1943 года он под артобстрелом починил 19 повреждений телефонной линии, что дало возможность командованию управлять артогнем.Поисковики просят помочь в поисках родни награжденного медалью "За отвагу". Проживает ли в селе семья героя? Живы ли его родственники? Загрузка... novostibishkeka.ru Категории: общество, чп и криминал, история Ключевые слова: война, медаль, погибшие, раскопки, поисковики — статья прочитана 92 раза Комментарии