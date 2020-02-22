Загрузка... Британка выиграла коттедж XVII века за полмиллиона по лотерейному билету в 2 фунта 🔊 Воспроизвести Владельцам Shrubbery Farm House не удалось продать этот старинный коттедж обычным способом



Молодая британка случайно выиграла целый дом по лотерейному билету стоимостью в 2 фунта (2,6 доллара) в День святого Валентина, сообщает



Фермерский коттедж постройки XVII века, который оценивается в 545 тыс. фунтов, расположен в небольшом поселке Лонгнор в графстве Шропшир. Молодая британка случайно выиграла целый дом по лотерейному билету стоимостью в 2 фунта (2,6 доллара) в День святого Валентина, сообщает ВВС Фермерский коттедж постройки XVII века, который оценивается в 545 тыс. фунтов, расположен в небольшом поселке Лонгнор в графстве Шропшир.



Проживающая вместе с родителями в городе Билстон Джемма купила два лотерейных билета на розыгрыш этого дома, после того как ее родители купили сразу 10 штук. В розыгрыше также приняли участие ее сестра и бойфренд, купивший пять билетов.



Джемма отлучилась на работе и пропустила радостный звонок, когда ей должны были сообщить о выигрыше.



"Мои начальники сказали, чтобы я перезвонила. Когда я узнала, мы все расплакались, - призналась молодая женщина. - Моя мама закричала от радости и никак не могла успокоиться".



NICKLIN FAMILY Image caption Джемма Никлин (вторая слева) со своим бофйрендом Кираном Паркером, мамой Алисон и сестрой Кейси



Местная юридическая контора Clarkes Solicitors, занимающая оформлением бумаг, сообщила, что Джемма сможет войти в права владелицы коттеджа в течение ближайших пяти недель.



Лотерейные билеты на розыгрыш коттеджа Shrubbery Farm House стоили всего 2 фунта



Нынешний владелец коттеджа Майк Чатха предложил оплатить тому, кто выиграет, 1000 фунтов юридических расходов, а также гербовый сбор.



Он также предложил награду в 5000 фунтов в качестве второго приза тому, кто продаст больше всего билетов через соцсети.



Майк Чатха и его бывшая супруга Линда организовали эту лотерейную продажу после того, как их старинный коттедж не смог привлечь покупателя за ту сумму, которую они хотели за него получить - 545 тыс. фунтов (около 711 тыс. долларов).



Чатха также сообщил, что планирует пожертвовать часть полученных от продажи лотерейных билетов средств детской благотворительной организации Hope House и ряду других.



В коттедже Shrubbery Farm House 4 спальни



А что, можно продать жилье с помощью лотереи?



Владелец коттеджа Shrubbery Farm House не смог продать его обычным способом и потому решил попытаться сделать это с помощью розыгрыша в лотерею.



В последние годы эта схема становится все более популярной в Британии в условиях замедления рынка недвижимости, когда владельцы не могут получить от покупателей ту сумму, дешевле которой они не хотят продавать.



Схема примерно следующая: продавцу недвижимости необходимо продать более 100 тыс. билетов по невысокой цене. Обычно стоимость одного билета варьируется от 2 до 25 фунтов (32 доллара).



Если же продавцу недвижимости не удается продать все билеты и достичь нужной ему суммы, то, согласно заранее оговоренным в условиях правилам, продавец может в качестве награды выигрышному билету перечислить определенную сумму денег или же перевести средства на благотворительность.



Однако для запуска подобного лотерейного розыгрыша необходимо, чтобы Комиссия по контролю за азартными играми признала законным проведение каждой конкретной лотереи.



В противном случае организатору может грозит штраф в 5 тыс. фунтов и тюремный срок в 51 неделю. Налоговая служба также может потребовать уплату крупных штрафов. 23-летняя Джемма Никлин, работающая администратором в местной транспортной фирме и зарабатывающая в год 17 500 фунтов (22 800 долларов), мечтала о собственом жилье и как раз недавно открыла свой первый накопительный счет.Проживающая вместе с родителями в городе Билстон Джемма купила два лотерейных билета на розыгрыш этого дома, после того как ее родители купили сразу 10 штук. В розыгрыше также приняли участие ее сестра и бойфренд, купивший пять билетов.Джемма отлучилась на работе и пропустила радостный звонок, когда ей должны были сообщить о выигрыше."Мои начальники сказали, чтобы я перезвонила. Когда я узнала, мы все расплакались, - призналась молодая женщина. - Моя мама закричала от радости и никак не могла успокоиться".Местная юридическая контора Clarkes Solicitors, занимающая оформлением бумаг, сообщила, что Джемма сможет войти в права владелицы коттеджа в течение ближайших пяти недель.Нынешний владелец коттеджа Майк Чатха предложил оплатить тому, кто выиграет, 1000 фунтов юридических расходов, а также гербовый сбор.Он также предложил награду в 5000 фунтов в качестве второго приза тому, кто продаст больше всего билетов через соцсети.Майк Чатха и его бывшая супруга Линда организовали эту лотерейную продажу после того, как их старинный коттедж не смог привлечь покупателя за ту сумму, которую они хотели за него получить - 545 тыс. фунтов (около 711 тыс. долларов).Чатха также сообщил, что планирует пожертвовать часть полученных от продажи лотерейных билетов средств детской благотворительной организации Hope House и ряду других.Владелец коттеджа Shrubbery Farm House не смог продать его обычным способом и потому решил попытаться сделать это с помощью розыгрыша в лотерею.В последние годы эта схема становится все более популярной в Британии в условиях замедления рынка недвижимости, когда владельцы не могут получить от покупателей ту сумму, дешевле которой они не хотят продавать.Схема примерно следующая: продавцу недвижимости необходимо продать более 100 тыс. билетов по невысокой цене. Обычно стоимость одного билета варьируется от 2 до 25 фунтов (32 доллара).Если же продавцу недвижимости не удается продать все билеты и достичь нужной ему суммы, то, согласно заранее оговоренным в условиях правилам, продавец может в качестве награды выигрышному билету перечислить определенную сумму денег или же перевести средства на благотворительность.Однако для запуска подобного лотерейного розыгрыша необходимо, чтобы Комиссия по контролю за азартными играми признала законным проведение каждой конкретной лотереи.В противном случае организатору может грозит штраф в 5 тыс. фунтов и тюремный срок в 51 неделю. Налоговая служба также может потребовать уплату крупных штрафов. Загрузка... bbc.com Категории: в Европе, общество, история, дом и быт Ключевые слова: розыгрыш, Британия, Лотерея, поместье — статья прочитана 112 раз Комментарии