Грета Тунберг: я просто хотела собственное телешоу 🔊 Воспроизвести © REUTERS, TT News Agency/Pontus Lundahl via REUTERS



Британский сатирический сайт высмеивает экоактивистку Грету Тунберг, предсказывая ей будущее обычной телевизионной знаменитости, перескакивающей из передачи в передачу и не сходящей со страниц таблоидов.



Экоактивистка Грета Тунберг призналась, что с самого начала ее единственной целью было запустить свое реалити-шоу.



17-летняя шведка получила свой сериал на BBC и заявила, что она также надеется поучаствовать в «Одичавших с Беаром Гриллсом» («Running Wild With Bear Grylls»), «Я звезда, спасите меня кто-нибудь!» («I’m A Celebrity Get Me Out Of Here») и в «Званом ужине» («Come Dine With Me»).



«Затем я займусь спортом, приглашу к себе домой журналистов из Hello!, поучаствую в телевизионном конкурсе выпечки и в „Танцах со звездами“, наберу четверть центнера, меня начнут травить папарацци, я появлюсь на обложке OK! под заголовком „ГРЕТА ЖИРБЕРГ!“, потом похудею и опубликую свою диету».



А дальше я до конца жизни буду вести женское ток-шоу. А что мир? Ему, конечно, крышка. Но моя нынешняя деятельность ведь тоже ничего не меняет, не правда ли?



Редакционная статья The Daily Mash, Великобритания, перевод