Загрузка... Навигаторы и поисковики станут первым обязательным софтом для предустановки на смартфоны 🔊 Воспроизвести © Михаил Терещенко/ТАСС



Навигаторы и поисковые системы станут первыми обязательными программами для предустановки на смартфоны в России. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает



Согласно документу, для различных программ будут установлены разные сроки обязательной предустановки на гаджеты.



Предустановка российского программного обеспечения (ПО) заработает для смартфонов с 1 июля 2020 года, говорится в документе. В число первых программ, которые будут предустановлены с указанной даты, вошли браузеры, картографические и навигационные сервисы. Следующими станут приложения для оплаты товаров, работ и услуг, мессенджеры, социальные сети и почтовые каналы - с 1 июля 2021 года. В июле 2022 года обязательными к предустановке могут быть программы по обеспечению аудиовизуального сервиса, а также приложения для бесплатного доступа к просмотру общероссийских телеканалов или радиоканалов. Навигаторы и поисковые системы станут первыми обязательными программами для предустановки на смартфоны в России. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, сообщает ТАСС Согласно документу, для различных программ будут установлены разные сроки обязательной предустановки на гаджеты.Предустановка российского программного обеспечения (ПО) заработает для смартфонов с 1 июля 2020 года, говорится в документе. В число первых программ, которые будут предустановлены с указанной даты, вошли браузеры, картографические и навигационные сервисы. Следующими станут приложения для оплаты товаров, работ и услуг, мессенджеры, социальные сети и почтовые каналы - с 1 июля 2021 года. В июле 2022 года обязательными к предустановке могут быть программы по обеспечению аудиовизуального сервиса, а также приложения для бесплатного доступа к просмотру общероссийских телеканалов или радиоканалов. В проекте отмечается, что отечественное ПО, которое войдет в список для предустановки, должно быть популярно и иметь высокую социальную значимость при распространении сервисов и информации.



"Программы для электронных вычислительных машин должны обеспечивать значимые для потребителя потребительские свойства технически сложного товара: высокая популярность приложения, включающая в себя следующие показатели: не менее 100 тыс. скачиваний программного обеспечения в месяц, не менее 100 тыс. уникальных пользователей в месяц высокая социальная значимость при распространении сервисов, информации, социально-значимой, формирование приоритета традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - следует из пояснительной записки к документу. Еще одним требование к ПО стало обеспечение безопасности и защиты данных потребителей.



В случае невозможности обеспечить перестановку российского ПО на устройство, его изготовитель обязан разместить информацию в публичном доступе с указанием причин не позднее чем за два месяца до даты начала производства.



Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Закон был опубликован 2 декабря и вступит в силу с 1 июля 2020 года. Загрузка... ТАСС Категории: в России, общество, технологии Ключевые слова: закон, гаджеты, рунет, установка, софт География: Россия — статья прочитана 138 раз Комментарии