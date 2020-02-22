Загрузка... Ученые обнаружили невидимый щит, который окружает и защищает Землю 🔊 Воспроизвести



Ученые обнаружили невидимый щит, который окружает и защищает Землю, но они сбиты с толку, так как не понимают, как он формируется.



Ученые обнаружили что-то действительно замечательное выше атмосферы Земли. Невидимый щит, находится примерно в 7200 км над поверхностью Земли. Ученые уподобили его "силовым полям из научно-фантастического фильма Star Trek", пишет



Как сообщает Front Line Desk, щит был обнаружен в радиационных поясах Ван Аллена, двух пончикообразных кольцах над Землей, которые заполнены высокоэнергетическими электронами и протонами. Удерживаемые на месте с помощью магнитного поля Земли, радиационные пояса Ван Аллена набухают и сжиматься в ответ на поступающую энергию от солнечных возмущений. Радиационные пояса Ван Аллена были впервые обнаружены еще в 1958 году. Тем не менее, ученым были известны лишь два пояса, внутренний и внешний, проходящий до 25000 миль над поверхностью Земли. Ученые обнаружили невидимый щит, который окружает и защищает Землю, но они сбиты с толку, так как не понимают, как он формируется.Ученые обнаружили что-то действительно замечательное выше атмосферы Земли. Невидимый щит, находится примерно в 7200 км над поверхностью Земли. Ученые уподобили его "силовым полям из научно-фантастического фильма Star Trek", пишет ecology.md Как сообщает Front Line Desk, щит был обнаружен в радиационных поясах Ван Аллена, двух пончикообразных кольцах над Землей, которые заполнены высокоэнергетическими электронами и протонами. Удерживаемые на месте с помощью магнитного поля Земли, радиационные пояса Ван Аллена набухают и сжиматься в ответ на поступающую энергию от солнечных возмущений. Радиационные пояса Ван Аллена были впервые обнаружены еще в 1958 году. Тем не менее, ученым были известны лишь два пояса, внутренний и внешний, проходящий до 25000 миль над поверхностью Земли. Однако в прошлом году, профессор Дэниел Бейкер из Университета Колорадо в Боулдере и его команда использовали двойные зонды Ван Аллена, запущенные в 2012 году, и открыли третий, переходный "накопитель".



Согласно их исследованию, третий пояс находится между ранее известными внутренним и внешним радиационными поясами Ван Аллена. Этот пояс отличается тем, что он, кажется, появляется и исчезает, в зависимости от изменений космической погоды.



Цель кольца исследователям совершенно ясна - оно используется для блокировки электронов-убийц от попадания их в более глубокие слои атмосферы Земли. Эти электроны могут быть чрезвычайно разрушительными из-за их околосветовой скорости. Они также известны тем, что угрожают космонавтам, нагревают спутники и повреждают космические системы.



Профессор Бейкер сравнил невидимый щит с силовыми полями из научно-фантастического фильма Star Trek. Магнитное поле Земли имеет пояса, но ученый говорит, что электроны в этих поясах, путешествующие почти со скоростью света, блокируются какой-то невидимой силой, которая напомнила ему о виде щитов, из телесериала Star Trek. В фильме они блокируют действие энергетического оружия пришельцев, уничтожающее космические корабли. Тем не менее, в случае Земли, невидимый щит используется для остановки электронов-киллеров от попадания в атмосферу.



До открытия невидимого щита, ученые предполагали, что электроны исчезают в верхних слоях атмосферы планеты, где рассеиваются молекулами воздуха. Но, похоже, эти частицы даже не залетают так далеко из-за невидимого электронного щита Земли.



Теперь, когда ученые знают, что невидимый щит существует, они пытаются определить, как он был сформирован и как именно это работает.



"Похоже на то, что эти электроны просто отскакивают от стеклянной стены в космосе. Это очень загадочное явление". Загрузка... ecology.md Категории: в мире, образование Ключевые слова: космос, исследование, телескоп — статья прочитана 157 раз Комментарии