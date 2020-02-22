Врачи выложили в сеть список препаратов, которые ничего не лечат 🔊 Воспроизвести



Странный список лекарственных препаратов опубликовал сайт



1. АРБИДОЛ



Действующее вещество: умифеновир.



Другие наименования: «Арпетолид», «Арпефлю», «ОРВИтол НП», «Арпетол», «Иммустат».



Советское изобретение 1974 года, не признанное Всемирной организацией здравоохранения. Клинические испытания препарата при заболеваниях человека проводились только в СНГ и Китае.



Это якобы противовирусный препарат с иммуномодулирующим эффектом для лечения множества самых различных заболеваний, включая грипп, однако его эффективность до сих пор не доказана. Странный список лекарственных препаратов опубликовал сайт lime.energy Действующее вещество: умифеновир.Другие наименования: «Арпетолид», «Арпефлю», «ОРВИтол НП», «Арпетол», «Иммустат».Советское изобретение 1974 года, не признанное Всемирной организацией здравоохранения. Клинические испытания препарата при заболеваниях человека проводились только в СНГ и Китае.Это якобы противовирусный препарат с иммуномодулирующим эффектом для лечения множества самых различных заболеваний, включая грипп, однако его эффективность до сих пор не доказана. 2. ЭССЕНЦИАЛЕ



Действующее вещество: полиенилфосфатидилхолин.



Другие наименования: «Эссенциале форте», «Эссенциале Н», «Эссенциале форте Н».



Этот популярный препарат для защиты печени, как и все прочие так называемые«гепатопротекторы», никак не защищает печень. Научные исследования не обнаружили положительного эффекта при приёме «Эссенциале», зато обнаружили кое-что другое: при острых и хронических вирусных гепатитах он может способствовать усилению застоя жёлчи и активности воспаления.



По сути, это пищевая добавка.



3. ПРОБИОТИКИ



Действующее вещество: живые микроорганизмы.



Популярные препараты: «Хилак форте», «Ацилакт», «Бифилиз», «Лактобактерин», «Бифиформ», «Споробактерин», «Энтерол».



Мало того, что эффективность пробиотиков не доказана; судя по всему, большинство микроорганизмов, содержащихся в этих препаратах, ещё и не являются живыми. Дело в том, что процесс пакетирования уничтожает 99% всех потенциально полезных бактерий и спор. С тем же успехом можно выпить стакан кефира. В Европе и США пробиотики не назначают.



4. МЕЗИМ ФОРТЕ



Действующее вещество: панкреатин.



Другие наименования: «Биофесталь», «Нормоэнзим», «Фестал», «Энзистал», «Биозим», «Вестал», «Гастенорм», «Креон», «Микразим», «Панзим», «Панзинорм», «Панкреазим», «Панцитрат», «Пензитал», «Уни-Фестал», «Энзибене», «Эрмиталь».



По данным исследований, панкреатин может быть эффективен разве что при несварении желудка. Диабет, панкреатит, грыжа и настоящие расстройства пищеварительного тракта он не лечит.



5. КОРВАЛОЛ



Действующее вещество: фенобарбитал.



Другие наименования: «Валокордин», «Валосердин».



Фенобарбитал является опасным барбитуратом с ярко выраженным наркотическим действием.



При регулярном употреблении в больших дозах вызывает серьёзные неврологические и когнитивные нарушения (расстройства кратковременной памяти, нарушения речи, шаткость походки), подавляет сексуальную функцию, из-за чего он и запрещён к ввозу в США, ОАЭ и многие страны Европы.



6. ПИРАЦЕТАМ



Другие наименования: «Луцетам», «Мемотропил», «Ноотропил», «Пиратропил», «Церебрил».



Как и все прочие ноотропные препараты, известен в основном в СНГ. Эффективность пирацетама не доказана, зато есть данные о нежелательных побочных эффектах. В большинстве развитых стран не зарегистрирован.



7. ЦИННАРИЗИН



Действующее вещество: дифенилпиперазин.



Другие наименования: «Стугезин», «Стугерон», «Стунарон».



Циннаризин в настоящее время производится в основном в Бангладеш, тогда как на Западе его запретили к использованию ещё 30 лет тому назад. Почему? Список побочных эффектов занял бы слишком много места, поэтому упомянем лишь, что употребление циннаризина может привести к острой форме паркинсонизма.



8. ВАЛИДОЛ



Действующее вещество: ментиловый эфир изовалериановой кислоты.



Другие наименования: «Валофин», «Ментовал».



Устаревший препарат с недоказанной эффективностью. Ни в коем случае не полагайтесь на него при проблемах с сердцем! Он ничего не даёт, а при инфаркте каждая минута на счету!



9. НОВО-ПАССИТ



Действующее вещество: гайфенезин.



Этот якобы антиксиолитический препарат содержит множество разных травяных экстрактов, но его единственное действующее вещество является отхаркивающим средством.



Оно часто входит в состав препаратов от кашля, но никак не может оказывать успокоительного эффекта, приписываемого «Ново-пасситу».



10. ГЕДЕЛИКС



Другие наименования: «Гедерин», «Гелисал», «Проспан».



Национальный институт здравоохранения США провёл масштабное исследование и пришёл к следующему выводу: несмотря на популярность, экстракт листьев плюща неэффективен в лечении кашля. Выпейте чаю с лимоном, что ли.



11. ГЛИЦИН



Глицин — это вообще не лекарство, а простейшая аминокислота. По сути, это очередная биоактивная добавка, не приносящая организму ни вреда, ни пользы. Клиническая эффективность глицина не то что не доказана, но даже и не исследована.



12. СИНУПРЕТ



Действующее вещество: экстракт лекарственных растений.



Другие наименования: «Тонзипрет», «Бронхипрет».



Популярный в Германии фитопрепарат, эффективность которого подтверждается лишь исследованиями, проведёнными компанией-производителем. Вы можете приготовить его дома, заварив корень горечавки, цветки первоцвета, щавель, цветки бузины и вербену. Видите, какая экономия!



13. ТРОКСЕВАЗИН



Действующее вещество: флавоноид рутина.



Другие наименования: «Троксерутин».



Эффективность подтверждена только двумя российскими исследованиями, которые жёстко критиковались западными учёными. По мнению последних, «Троксевазин» оказывает лишь едва заметное действие на организм.



14. ЛЮБАЯ ГОМЕОПАТИЯ



Действующее вещество: отсутствует.



Популярные препараты: «Анаферон», «Антигриппин», «Афлубин», «Вибуркол», «Галстена», «Гингко Билоба», «Мемория», «Окулохеель», «Палладиум», «Пумпан», «Ременс», «Ренитал», «Сальвия», «Тонзипрет», «Траумель», «Успокой», «Энгистол»… тысячи их!



Перечисляя псевдолекарственные препараты было бы нечестно не упомянуть о гомеопатических средствах.



Пожалуйста, запомните раз и навсегда: гомеопатические средства в принципе НЕ СОДЕРЖАТ никаких действующих веществ. Они не оказывают ни малейшего влияния ни на организм человека, ни на бактерии, вирусы и болезни, которые призваны лечить.



Эффективность гомеопатии не отличается от эффективности плацебо, чем она и является.



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