В Советске ищут подрядчика для реализации литовско-российского проекта 🔊 Воспроизвести Изображение: sovetsk.gov39.ru







В г. Советск Калининградской области ищут подрядчика для благоустройства «Зелёного театра». Соответствующий электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок, сообщает



Согласно документам, работы проведут в три этапа. Последний завершится 30 июня 2021 года. На территории «Зелёного театра» намерены обновить покрытие, отремонтировать лавочки и обустроить доступную среду. Начальная цена контракта составляет 15 миллионов рублей. Победителя торгов определят 2 марта.



Благоустройство «Зелёного театра» выполняют по программе приграничного сотрудничества Литва — Россия. На сайте администрации Советска указано, что там появятся новые посадочные места для зрителей, дорожки между рядами, пандусы, тактильные таблички, освещение, покрытие сцены резиновой крошкой, ограждение. В г. Советск Калининградской области ищут подрядчика для благоустройства «Зелёного театра». Соответствующий электронный аукцион опубликован на сайте госзакупок, сообщает kgd.ru. Согласно документам, работы проведут в три этапа. Последний завершится 30 июня 2021 года. На территории «Зелёного театра» намерены обновить покрытие, отремонтировать лавочки и обустроить доступную среду. Начальная цена контракта составляет 15 миллионов рублей. Победителя торгов определят 2 марта.Благоустройство «Зелёного театра» выполняют по программе приграничного сотрудничества Литва — Россия. На сайте администрации Советска указано, что там появятся новые посадочные места для зрителей, дорожки между рядами, пандусы, тактильные таблички, освещение, покрытие сцены резиновой крошкой, ограждение. Однако только благоустроительными работами он не будет ограничен, поскольку речь идёт об объекте культуры. В рамках проекта уже запланировано проведение культурного фестиваля с участием творческих коллективов Литвы и Калининградской области.



Кроме того, согласно условиям проекта будет создан виртуальный гид по так называемому маршруту королевы Луизы с посещением памятных мест, связанных с этой исторической личностью, в городе Советске, Калининграде, Зеленоградске, на Куршской косе, в Клайпедском районе и городе Пагегяй. Этот виртуальный гид поможет повысить туристическую привлекательность нашего региона, востока области, в частности — города Советска, — говорится на сайте мэрии.



Общий бюджет проекта «Создание, продвижение и развитие целевой туристической зоны притяжения между Западной и Восточной Европой» составляет почти 700 тысяч евро. Российская сторона получила на его реализацию 370 тысяч евро. Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, культура, Советск, благоустройство — статья прочитана 144 раза Комментарии