Загрузка... В здоровом мозге нашли белки, приводящие к болезням Альцгеймера и Паркинсона 🔊 Воспроизвести © Shutterstock/FOTODOM



Российские ученые выяснили, что белки, которые приводят к болезням Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона, образуются даже в здоровом мозге. Исследователи рассчитывают, что результаты их работы изменят взгляд на стратегию создания лекарств от нейродегенеративных заболеваний, пишет пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) со ссылкой на статью в научном журнале Scientific Reports, сообщает



Оказалось, что в здоровых нейронах в амилоидной форме работает белок FRX1, который контролирует память и эмоции. Российские ученые выяснили, что белки, которые приводят к болезням Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона, образуются даже в здоровом мозге. Исследователи рассчитывают, что результаты их работы изменят взгляд на стратегию создания лекарств от нейродегенеративных заболеваний, пишет пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) со ссылкой на статью в научном журнале Scientific Reports, сообщает ТАСС Оказалось, что в здоровых нейронах в амилоидной форме работает белок FRX1, который контролирует память и эмоции. "Раньше было известно, что в здоровом мозге в амилоидной форме могут только запасаться некоторые белковые гормоны. Они откладываются в секреторных гранулах в гипофизе, но, когда приходит время работать, секреторные гранулы лопаются, и белки функционируют уже в нормальной, мономерной форме. Мы же впервые показали, что белок может именно функционировать в мозге в амилоидной форме, причем как в виде олигомеров, так и в виде нерастворимых агрегатов. Кроме того, выяснилось, что амилоидная форма FRX1 может связывать молекулы РНК и предохранять их от деградации", - прокомментировал работу один из ее авторов, профессор СПбГУ Алексей Галкин.



Как пишет пресс-служба, амилоиды в целом играют важную роль в жизни многих организмов. Один из таких белков находится в пигментных клетках человека и влияет на то, как образуется загар. Но сегодня интерес ученых к амилоидам связан, в первую очередь, с необходимостью найти лекарство от нейродегенеративных заболеваний, в которых эти белки играют ключевую роль.



"Наши выводы со всей очевидностью говорят о том, что создавать универсальное лекарство, которое будет разрушать все амилоиды в мозге, совершенно бесперспективно. Получается, нужно направленно искать средства лечения для каждой конкретной патологии", - пояснил Галкин. Загрузка... ТАСС Категории: технологии, здоровье, образование Ключевые слова: лечение, болезни, Альцгеймер, Паркинсон География: Россия — статья прочитана 190 раз Комментарии