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Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17
Федеральная полиция Австралии подтвердила подлинность части попавших в сеть документов по расследованию дела MH17, передаёт ТАСС и RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Некоторые из распространённых недавно без разрешения документов являются документами федеральной полиции Австралии, подготовленными в рамках проводимого Совместной следственной группой (ССГ) расследования», — говорится в сообщении.
Ранее платформа Bonanza Media опубликовала четыре документа, которые касаются дела MH17, два из них имеют отношение к австралийским правоохранительным органам.
В одном из обнародованных документов нидерландская разведка приходит к выводу, что не обладает информацией о нахождении каких-либо ЗРК «Бук» вблизи места крушения.
В Кремле заявили, что появление такой информации о «Буках» «лишний раз свидетельствует о правоте российской стороны».
Самолёт Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в Донецкой области в июле 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.
russian.rt.com
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: авиакатастрофа, расследование, Австралия, документы, MH17
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