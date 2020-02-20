Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



В прошлом году средние трудовые доходы жителей Литвы росли несколько медленнее, чем в предыдущие годы, однако темпы роста все же были значительными, утверждает Фонд социального страхования Sodra. По его сообщению, относительно быстро росли доходы зарабатывающих меньше всего.



В 2019 году средние трудовые доходы до уплаты налогов составили 1100 евро – на 9% больше, чем в 2018 году, а после уплаты налогов они 728 евро, что на 14% больше.



По словам советника отдела статистики, анализа и прогнозов Фонда соцстрахования Кристины Зиткуте, такая разница в росте доходов до и после уплаты налогов связана с повышением не облагаемого налогами минимума доходов в январе 2019 года. Человек, получавший минимальную зарплату, только по этой причине получал на 10 евро больше, а получающий среднюю зарплату – почти на 35 евро. В прошлом году средние трудовые доходы жителей Литвы росли несколько медленнее, чем в предыдущие годы, однако темпы роста все же были значительными, утверждает Фонд социального страхования Sodra. По его сообщению, относительно быстро росли доходы зарабатывающих меньше всего.В 2019 году средние трудовые доходы до уплаты налогов составили 1100 евро – на 9% больше, чем в 2018 году, а после уплаты налогов они 728 евро, что на 14% больше.По словам советника отдела статистики, анализа и прогнозов Фонда соцстрахования Кристины Зиткуте, такая разница в росте доходов до и после уплаты налогов связана с повышением не облагаемого налогами минимума доходов в январе 2019 года. Человек, получавший минимальную зарплату, только по этой причине получал на 10 евро больше, а получающий среднюю зарплату – почти на 35 евро. Средний показатель в Литве в прошлом году составил 1010 евро. Это означает, что половина работающих получают доходы, превышающие этот показатель, а половина – меньше.



К. Зиткуте добавила, что доходы половины работающих не менялись или могли даже сократиться по индивидуальным причинам, но доходы половины росли.



Изменения в наибольшей степени могли ощутить люди с минимальными доходами. Около 60% жителей, получающих минимальную зарплату или меньше ее, увеличили свои доходы на 10%.



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Поскольку эстонская компания Aviatic MRO (бывшая Termicom) намерена создать на Шяуляйской авиабазе крупнейший в Европе центр по ремонту самолетов, аэропорт почти за 9,5 млн евро (с НДС) обновит крупнейшая компания прокладки дорог в Литве Panevezio keliai.



Согласно договору, с марта по декабрь будут обновлены взлетно-посадочная полоса, перрон, будут проложены новые дороги и инженерные линии.



В среду договор подписали директор администрации Шяуляйского самоуправления Антанас Бартулис и глава Panevezio keliai Вирмантас Пуйдокас, сообщила мэрия.



Как говорится в сообщении, инфраструктуру аэропорта требуется обновить, поскольку здесь обоснуется новый инвестор – эстонская компания технического надзора, обслуживания и аренды самолетов Aviatic MRO, входящая в группу Completec. Компания намерена инвестировать до 20 млн евро и создать до 1 тыс. новых рабочих мест.



"Если считать нашу инвестицию в инфраструктуру аэропорта и вклад Aviatic MRO, то в целом планируются работы почти на 30 миллионов", – отметил в пресс-релизе А. Бартулис.



Aviatic MRO в Шяуляй планирует ремонтировать самолеты Airbus A320, Boeing 737 Classic и Boeing 737 Next Generation.



Мэр Шяуляй Артурас Висоцкас надеется, что проект реконструкции поддержит и государство. По его словам, аэропорт станет открытым для бизнеса.



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Создатель платформ виртуальной реальности датского капитала Unity Technologies, открывший в среду новый офис в Вильнюсе, планирует трудоустроить еще 50 специалистов, сообщило агентство поощрения инвестиций Investuok Lietuvoje.



По словам вице-министра экономики и инноваций Элиюса Чивилиса, ожидается, что деятельность Unity Technologies будет поощрять компании по созданию игр обосновываться в Литве.



"Надеемся, что эти компании своей успешной деятельностью будут поощрять учреждение новых компаний по созданию игр именно в нашей стране, что будет способствовать общему экономическому росту Литвы", – отметил в пресс-релизе Э . Чивилис.



Глава Investuok Lietuvoje Мантас Катинас отметил, что деятельность Unity Technologies повышает компетенции страны в сфере создания игр и платформ виртуальной реальности.



Эта компания работает в Литве с 2009 года, у нее 120 сотрудников.



Unity Technologies была создана в 2004 году в Копенгагене, в 2019 году она оценивалась в 6,2 млрд долларов США.



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Глава находящейся в госуправлении литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка избран в комитет управления крупнейшей в Европе ассоциации железных дорог CER.



Впервые в работе комитета ассоциации, которая объединяет 73 европейские железнодорожные компании, будет и представитель Литвы, сообщила Lietuvos gelezinkeliai. По словам М. Бартушки, это большое признание как компании, так и страны.



"Эта ассоциация формирует будущее железных дорог в Европе. Быть частью этой организации для Литвы очень важно, ведь мы соединительное звено между странами, находящимися к востоку, где преобладает ширококолейная железная дорога, и Европой, где используется стандарт колеи в 1435 мм", – отметил М. Бартушка.



Среди ближайших задач этой ассоциации – "Зеленое соглашение Европы", целью которого является добиться нулевой эмиссии к 2050 году на железных дорогах.



Lietuvos gelezinkeliai стала членом этой организации в 2003 году. Управляющий комитет ассоциации возглавляет глава Австрийских железных дорог OBB, среди членов комитета представители германской DB, испанской Renfe, итальянской FSI, голландской NS, польской PKP и главы компаний других стран. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 184 раза Комментарии