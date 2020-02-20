Экономика Литвы: цифры и факты

В прошлом году средние трудовые доходы жителей Литвы росли несколько медленнее, чем в предыдущие годы, однако темпы роста все же были значительными, утверждает Фонд социального страхования Sodra. По его сообщению, относительно быстро росли доходы зарабатывающих меньше всего.
В 2019 году средние трудовые доходы до уплаты налогов составили 1100 евро – на 9% больше, чем в 2018 году, а после уплаты налогов они 728 евро, что на 14% больше.
По словам советника отдела статистики, анализа и прогнозов Фонда соцстрахования Кристины Зиткуте, такая разница в росте доходов до и после уплаты налогов связана с повышением не облагаемого налогами минимума доходов в январе 2019 года. Человек, получавший минимальную зарплату, только по этой причине получал на 10 евро больше, а получающий среднюю зарплату – почти на 35 евро.
Средний показатель в Литве в прошлом году составил 1010 евро. Это означает, что половина работающих получают доходы, превышающие этот показатель, а половина – меньше.
К. Зиткуте добавила, что доходы половины работающих не менялись или могли даже сократиться по индивидуальным причинам, но доходы половины росли.
Изменения в наибольшей степени могли ощутить люди с минимальными доходами. Около 60% жителей, получающих минимальную зарплату или меньше ее, увеличили свои доходы на 10%.
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Поскольку эстонская компания Aviatic MRO (бывшая Termicom) намерена создать на Шяуляйской авиабазе крупнейший в Европе центр по ремонту самолетов, аэропорт почти за 9,5 млн евро (с НДС) обновит крупнейшая компания прокладки дорог в Литве Panevezio keliai.
Согласно договору, с марта по декабрь будут обновлены взлетно-посадочная полоса, перрон, будут проложены новые дороги и инженерные линии.
В среду договор подписали директор администрации Шяуляйского самоуправления Антанас Бартулис и глава Panevezio keliai Вирмантас Пуйдокас, сообщила мэрия.
Как говорится в сообщении, инфраструктуру аэропорта требуется обновить, поскольку здесь обоснуется новый инвестор – эстонская компания технического надзора, обслуживания и аренды самолетов Aviatic MRO, входящая в группу Completec. Компания намерена инвестировать до 20 млн евро и создать до 1 тыс. новых рабочих мест.
"Если считать нашу инвестицию в инфраструктуру аэропорта и вклад Aviatic MRO, то в целом планируются работы почти на 30 миллионов", – отметил в пресс-релизе А. Бартулис.
Aviatic MRO в Шяуляй планирует ремонтировать самолеты Airbus A320, Boeing 737 Classic и Boeing 737 Next Generation.
Мэр Шяуляй Артурас Висоцкас надеется, что проект реконструкции поддержит и государство. По его словам, аэропорт станет открытым для бизнеса.
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Создатель платформ виртуальной реальности датского капитала Unity Technologies, открывший в среду новый офис в Вильнюсе, планирует трудоустроить еще 50 специалистов, сообщило агентство поощрения инвестиций Investuok Lietuvoje.
По словам вице-министра экономики и инноваций Элиюса Чивилиса, ожидается, что деятельность Unity Technologies будет поощрять компании по созданию игр обосновываться в Литве.
"Надеемся, что эти компании своей успешной деятельностью будут поощрять учреждение новых компаний по созданию игр именно в нашей стране, что будет способствовать общему экономическому росту Литвы", – отметил в пресс-релизе Э . Чивилис.
Глава Investuok Lietuvoje Мантас Катинас отметил, что деятельность Unity Technologies повышает компетенции страны в сфере создания игр и платформ виртуальной реальности.
Эта компания работает в Литве с 2009 года, у нее 120 сотрудников.
Unity Technologies была создана в 2004 году в Копенгагене, в 2019 году она оценивалась в 6,2 млрд долларов США.
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Глава находящейся в госуправлении литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка избран в комитет управления крупнейшей в Европе ассоциации железных дорог CER.
Впервые в работе комитета ассоциации, которая объединяет 73 европейские железнодорожные компании, будет и представитель Литвы, сообщила Lietuvos gelezinkeliai. По словам М. Бартушки, это большое признание как компании, так и страны.
"Эта ассоциация формирует будущее железных дорог в Европе. Быть частью этой организации для Литвы очень важно, ведь мы соединительное звено между странами, находящимися к востоку, где преобладает ширококолейная железная дорога, и Европой, где используется стандарт колеи в 1435 мм", – отметил М. Бартушка.
Среди ближайших задач этой ассоциации – "Зеленое соглашение Европы", целью которого является добиться нулевой эмиссии к 2050 году на железных дорогах.
Lietuvos gelezinkeliai стала членом этой организации в 2003 году. Управляющий комитет ассоциации возглавляет глава Австрийских железных дорог OBB, среди членов комитета представители германской DB, испанской Renfe, итальянской FSI, голландской NS, польской PKP и главы компаний других стран.
К. Зиткуте добавила, что доходы половины работающих не менялись или могли даже сократиться по индивидуальным причинам, но доходы половины росли.
Изменения в наибольшей степени могли ощутить люди с минимальными доходами. Около 60% жителей, получающих минимальную зарплату или меньше ее, увеличили свои доходы на 10%.
* * *
Поскольку эстонская компания Aviatic MRO (бывшая Termicom) намерена создать на Шяуляйской авиабазе крупнейший в Европе центр по ремонту самолетов, аэропорт почти за 9,5 млн евро (с НДС) обновит крупнейшая компания прокладки дорог в Литве Panevezio keliai.
Согласно договору, с марта по декабрь будут обновлены взлетно-посадочная полоса, перрон, будут проложены новые дороги и инженерные линии.
В среду договор подписали директор администрации Шяуляйского самоуправления Антанас Бартулис и глава Panevezio keliai Вирмантас Пуйдокас, сообщила мэрия.
Как говорится в сообщении, инфраструктуру аэропорта требуется обновить, поскольку здесь обоснуется новый инвестор – эстонская компания технического надзора, обслуживания и аренды самолетов Aviatic MRO, входящая в группу Completec. Компания намерена инвестировать до 20 млн евро и создать до 1 тыс. новых рабочих мест.
"Если считать нашу инвестицию в инфраструктуру аэропорта и вклад Aviatic MRO, то в целом планируются работы почти на 30 миллионов", – отметил в пресс-релизе А. Бартулис.
Aviatic MRO в Шяуляй планирует ремонтировать самолеты Airbus A320, Boeing 737 Classic и Boeing 737 Next Generation.
Мэр Шяуляй Артурас Висоцкас надеется, что проект реконструкции поддержит и государство. По его словам, аэропорт станет открытым для бизнеса.
* * *
Создатель платформ виртуальной реальности датского капитала Unity Technologies, открывший в среду новый офис в Вильнюсе, планирует трудоустроить еще 50 специалистов, сообщило агентство поощрения инвестиций Investuok Lietuvoje.
По словам вице-министра экономики и инноваций Элиюса Чивилиса, ожидается, что деятельность Unity Technologies будет поощрять компании по созданию игр обосновываться в Литве.
"Надеемся, что эти компании своей успешной деятельностью будут поощрять учреждение новых компаний по созданию игр именно в нашей стране, что будет способствовать общему экономическому росту Литвы", – отметил в пресс-релизе Э . Чивилис.
Глава Investuok Lietuvoje Мантас Катинас отметил, что деятельность Unity Technologies повышает компетенции страны в сфере создания игр и платформ виртуальной реальности.
Эта компания работает в Литве с 2009 года, у нее 120 сотрудников.
Unity Technologies была создана в 2004 году в Копенгагене, в 2019 году она оценивалась в 6,2 млрд долларов США.
* * *
Глава находящейся в госуправлении литовской железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai Мантас Бартушка избран в комитет управления крупнейшей в Европе ассоциации железных дорог CER.
Впервые в работе комитета ассоциации, которая объединяет 73 европейские железнодорожные компании, будет и представитель Литвы, сообщила Lietuvos gelezinkeliai. По словам М. Бартушки, это большое признание как компании, так и страны.
"Эта ассоциация формирует будущее железных дорог в Европе. Быть частью этой организации для Литвы очень важно, ведь мы соединительное звено между странами, находящимися к востоку, где преобладает ширококолейная железная дорога, и Европой, где используется стандарт колеи в 1435 мм", – отметил М. Бартушка.
Среди ближайших задач этой ассоциации – "Зеленое соглашение Европы", целью которого является добиться нулевой эмиссии к 2050 году на железных дорогах.
Lietuvos gelezinkeliai стала членом этой организации в 2003 году. Управляющий комитет ассоциации возглавляет глава Австрийских железных дорог OBB, среди членов комитета представители германской DB, испанской Renfe, итальянской FSI, голландской NS, польской PKP и главы компаний других стран.