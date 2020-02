Times: безработные британцы займут место низкоквалифицированных мигрантов 🔊 Воспроизвести Reuters



Почти восемь с половиной миллионов «экономически неактивных» британцев, возможно, займут место низкоквалифицированных мигрантов, пишет The Times о новой миграционной системе Британии. При этом, согласно новым правилам, теперь мигранты из ЕС будут уравнены в правах с жителями других стран, не входящих в этот блок.



Пател также добавила, что в будущем компаниям нужно быть более продуктивными и помочь британским работникам «повысить свои навыки и сделать их актуальными» для рынка труда.



«У нас, в Великобритании, есть много людей, к повышению квалификации и обучению которых должны стремиться компании», — отметила она.



В соответствии с новой представленной правительством иммиграционной системой, со следующего года у граждан ЕС и жителей стран, не входящих в Евросоюз, будут равные права, причём приоритет будет отдаваться тем, кто обладает самыми высокими навыками, например, учёным и инженерам.



Кроме того, как отмечается в статье, к иммигрантам из ЕС, среди прочего, впервые будет применено требование к знанию английского языка.



Оригинал новости ИноТВ Запуская новый правительственный план иммиграции, министр внутренних дел заявила, что, хотя уровень безработицы в стране был в последнее время на рекордно низком уровне, однако эти цифры всё равно скрывают часть трудоспособного населения, у которых нет работы.Пател также добавила, что в будущем компаниям нужно быть более продуктивными и помочь британским работникам «повысить свои навыки и сделать их актуальными» для рынка труда.«У нас, в Великобритании, есть много людей, к повышению квалификации и обучению которых должны стремиться компании», — отметила она.В соответствии с новой представленной правительством иммиграционной системой, со следующего года у граждан ЕС и жителей стран, не входящих в Евросоюз, будут равные права, причём приоритет будет отдаваться тем, кто обладает самыми высокими навыками, например, учёным и инженерам.Кроме того, как отмечается в статье, к иммигрантам из ЕС, среди прочего, впервые будет применено требование к знанию английского языка.