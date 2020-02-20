Главная >> Новости >> экономика, политика, общество, в Европе >> Times: безработные британцы займут место низкоквалифицированных мигрантов

Times: безработные британцы займут место низкоквалифицированных мигрантов

Reuters


Почти восемь с половиной миллионов «экономически неактивных» британцев, возможно, займут место низкоквалифицированных мигрантов, пишет The Times о новой миграционной системе Британии. При этом, согласно новым правилам, теперь мигранты из ЕС будут уравнены в правах с жителями других стран, не входящих в этот блок.

Более 8 млн «экономически неактивных» британцев могут занять место низкоквалифицированных иностранцев, когда вступит в силу новая вводимая после брексита иммиграционная система, основанная на баллах, пишет The Times со ссылкой на министра внутренних дел Британии Прити Пател.

«У нас 8,45 миллиона человек в возрасте от 16 до 64 лет, которые экономически неактивны, — сказала она в интервью BBC. — Мы хотим, чтобы предприятия вкладывали в них средства — инвестировали в их развитие, обучение».
Запуская новый правительственный план иммиграции, министр внутренних дел заявила, что, хотя уровень безработицы в стране был в последнее время на рекордно низком уровне, однако эти цифры всё равно скрывают часть трудоспособного населения, у которых нет работы.

Пател также добавила, что в будущем компаниям нужно быть более продуктивными и помочь британским работникам «повысить свои навыки и сделать их актуальными» для рынка труда.

«У нас, в Великобритании, есть много людей, к повышению квалификации и обучению которых должны стремиться компании», — отметила она.

В соответствии с новой представленной правительством иммиграционной системой, со следующего года у граждан ЕС и жителей стран, не входящих в Евросоюз, будут равные права, причём приоритет будет отдаваться тем, кто обладает самыми высокими навыками, например, учёным и инженерам.

Кроме того, как отмечается в статье, к иммигрантам из ЕС, среди прочего, впервые будет применено требование к знанию английского языка.

Оригинал новости ИноТВ
russian.rt.com
Категории: экономика, политика, общество, в Европе
Ключевые слова: ЕС, мигранты, литовцы, Британия, выход, Брекзит
статья прочитана 194 раза
добавлена сегодня, 20 февраля, 19:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка