Стрельба в немецком городе Ханау: убито девять человек, подозреваемый найден мертвым 🔊 Воспроизвести EPA Image caption К месту стрельбы были стянуты дополнительные силы полиции



Девять человек убиты в результате стрельбы в городе Ханау к востоку от Франкфурта-на-Майне, сообщила полиция федеральной земли Гессен. Сам нападавший также мертв, рядом с ним найдено еще одно тело, сообщает



Ранее сообщалось о восьми убитых. Один из тяжело раненых людей позже скончался, сообщалось о пяти, получивших серьезные ранения.



Спустя несколько часов, после того как полиция развернула масштабную операцию по поиску нападавших, тело подозреваемого было найдено без признаков жизни у него дома в Ханау, сообщила полиция Гессена. Девять человек убиты в результате стрельбы в городе Ханау к востоку от Франкфурта-на-Майне, сообщила полиция федеральной земли Гессен. Сам нападавший также мертв, рядом с ним найдено еще одно тело, сообщает ВВС Ранее сообщалось о восьми убитых. Один из тяжело раненых людей позже скончался, сообщалось о пяти, получивших серьезные ранения.Спустя несколько часов, после того как полиция развернула масштабную операцию по поиску нападавших, тело подозреваемого было найдено без признаков жизни у него дома в Ханау, сообщила полиция Гессена. Согласно данным правоохранительных органов, стрелок покончил с собой дома после того, как сбежал с места преступления, пишет Рейтер.



Еще одно тело было обнаружено поблизости, то есть всего констатировано 11 смертей.



Мотивы нападавшего пока неясны. Однако издание Bild сообщает, что подозреваемый был гражданином Германии, имевшим разрешение на оружие, а в его машине были обнаружены боеприпасы.



"Расследования в отношении личности жертв и нападавшего продолжаются", - говорится в заявлении полиции.



Нападавший (возможно, не один) устроил стрельбу в двух кальянных, затем скрылся на автомобиле.



Полиция объявила, что никаких других подозреваемых у нее нет.



О мотивах нападений по-прежнему ничего не известно. Большинство посетителей кальянных, как сообщается, были курдами.



В Ханау около 90 тысяч жителей.



Первый инцидент случился около 22:00 по местному времени.



Свидетели рассказали местным СМИ, что слышали около десятка выстрелов, передает Франс пресс.



Затем стрелок сел в машину и поехал в сторону площади Курт-Шумахер-плац. bbc.com Категории: в Европе, чп и криминал Ключевые слова: Германия, стрельба, погибшие — статья прочитана 152 раза Комментарии