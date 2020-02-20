Yeni Akit Турция : скандальный ход России! Присоединение Крыма к своим землям 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Сергей Мальгавко



Издание обеспокоено предложением внести в Конституцию поправку о запрете на отчуждения территорий России, ведь это положение будет гарантировать, что Крым навсегда останется в составе России. Для Путина тема принадлежности Крыма закрыта еще в 2014 году, но авторы «Ени акит», похоже, все еще питают иллюзии.



Россия подготовила предложение о внесении поправок в Конституцию, чтобы присоединить оккупированный Крым к своей территории. Если предложение будет поддержано, Россия включит Крым в свой состав.



После заявления президента России Владимира Путина, незаконно аннексировавшего крымские земли, по поводу предложения запретить в конституции отчуждение российских земель, возникла вероятность того, что такое положение войдет в основной закон страны. Как это повлияет на Крым? Россия подготовила предложение о внесении поправок в Конституцию, чтобы присоединить оккупированный Крым к своей территории. Если предложение будет поддержано, Россия включит Крым в свой состав.После заявления президента России Владимира Путина, незаконно аннексировавшего крымские земли, по поводу предложения запретить в конституции отчуждение российских земель, возникла вероятность того, что такое положение войдет в основной закон страны. Как это повлияет на Крым?



«15 февраля президент России Путин, сделав заявление о предложении запретить отчуждение российских земель, сказал, что это должно быть прописано в Конституции, — отметил Сель. — Это важное заявление, поскольку Россия в скором времени собирается провести всенародное голосование по поправкам в Конституцию, и вопрос о том, что должно быть изменено в основном законе страны, обсуждается с теми, кто имеет отношение к проблеме, прежде всего юристами. Включение в закон этого предложения напрямую касается Крыма. После присоединения Крыма к России по итогам референдума в 2014 году президент Путин заявил, что тема Крыма закрыта. Слова Путина в поддержку этого предложения тоже показывают, что он сохраняет решимость в этом вопросе. Отражение этого предложения в основном законе страны гарантирует, что Крым всегда будет российской территорией при конституционном закреплении решения народа».



Путин подписал решение об аннексии Крыма на торжественной церемонии в Кремле



16 марта 2014 года в Крыму под давлением пророссийских вооруженных сил состоялся референдум, который должен был определить судьбу полуострова. По итогам так называемого референдума, прошедшего под контролем «зеленых человечков», было объявлено, что принято решение о вхождении Крыма в состав России.



После референдума в результате давления, которое оказывалось на тех, кто не являлся сторонником России, многие крымские татары и украинцы были вынуждены покинуть полуостров.



Россия же вслед за этим решением, 21 марта 2014 года, провела церемонию подписания закона о присоединении Крыма к России.



На этой церемонии, состоявшейся в Кремле, президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий «вхождение Крыма и Севастополя в состав России и образование новых субъектов федерации». Так была официально утверждена незаконная аннексия Крыма и Севастополя Россией.



Турция не признала незаконную аннексию



Турция, как и многие другие страны мира, не признала эту незаконную аннексию. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu) в одном из своих заявлений отметил, что Турция находится рядом с Украиной в трудные времена и выступает в поддержку принципа нерушимости границ и территориальной целостности страны. Чавушоглу подчеркнул, что положение крымских татар прямо касается Турции, и добавил: «Турция четко дала понять, что не признаёт и не признáет незаконную аннексию Крыма».



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также при каждой удобном случае выражает позицию Турции по этому вопросу, отмечая: «Мы не признаём незаконную аннексию Крыма».



В отношении крымских татар стали вводить запреты



После того как Крым перешел под контроль российской власти, проукраински настроенные крымские татары, прежде всего крымскотатарские лидеры, под предлогом участия в митинге 26 февраля 2014 года стали подвергаться давлению, ущемлению в правах и арестам.



Лидеру крымскотатарского народа Мустафе Абдулджемилю Кырымоглу (Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Мустафа Джемилев, председатель запрещенного в РФ Меджлиса крымскотатарского народа в 1991-2013 годах — прим. ред.) и некоторым другим руководителям Меджлиса крымскотатарского народа (запрещен в РФ — прим. ред.) был запрещен въезд в Крым.



По данным Меджлиса крымскотатарского народа, после оккупации Крыма Россией 11 человек погибли, 15 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, при этом большинство погибших и пропавших — крымские татары.



Российский суд запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, представляющего волю крымских татар, и признал его «экстремистской организацией».



Российские силы безопасности периодически организовывали рейды в домах крымских татар, школах и мечетях.



В докладе Организации по наблюдению за правами человека (Human Rights Watch) об Украине отмечалось, что Россия оккупирует Крым с 2014 года и продолжает преследовать тех, кто не скрывает своих проукраинских взглядов.



Согласно докладу, в отношении крымских татар, которые выступают против оккупации полуострова, российские власти возбуждали уголовное преследование по ложным обвинениям в терроризме и экстремизме. Крымские татары подвергались притеснениям, в их домах проводились обыски, жильцов задерживали и допрашивали.



Редакционная статья Yeni Akit, Турция, перевод Глава Федерации культурных обществ крымских татар, председатель Фонда развития Крыма и Международной ассоциации «Друзья Крыма» Унвер Сель (Ünver Sel), прокомментировавший этот вопрос в интервью российскому информагенству, сделал вопиющие заявления. Сель отметил, что в случае вступления в силу этого предложения, озвученного в период, когда Россия готовится к внесению поправок в Конституцию, Крым навсегда будет закреплен за Россией.«15 февраля президент России Путин, сделав заявление о предложении запретить отчуждение российских земель, сказал, что это должно быть прописано в Конституции, — отметил Сель. — Это важное заявление, поскольку Россия в скором времени собирается провести всенародное голосование по поправкам в Конституцию, и вопрос о том, что должно быть изменено в основном законе страны, обсуждается с теми, кто имеет отношение к проблеме, прежде всего юристами. Включение в закон этого предложения напрямую касается Крыма. После присоединения Крыма к России по итогам референдума в 2014 году президент Путин заявил, что тема Крыма закрыта. Слова Путина в поддержку этого предложения тоже показывают, что он сохраняет решимость в этом вопросе. Отражение этого предложения в основном законе страны гарантирует, что Крым всегда будет российской территорией при конституционном закреплении решения народа».16 марта 2014 года в Крыму под давлением пророссийских вооруженных сил состоялся референдум, который должен был определить судьбу полуострова. По итогам так называемого референдума, прошедшего под контролем «зеленых человечков», было объявлено, что принято решение о вхождении Крыма в состав России.После референдума в результате давления, которое оказывалось на тех, кто не являлся сторонником России, многие крымские татары и украинцы были вынуждены покинуть полуостров.Россия же вслед за этим решением, 21 марта 2014 года, провела церемонию подписания закона о присоединении Крыма к России.На этой церемонии, состоявшейся в Кремле, президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий «вхождение Крыма и Севастополя в состав России и образование новых субъектов федерации». Так была официально утверждена незаконная аннексия Крыма и Севастополя Россией.Турция, как и многие другие страны мира, не признала эту незаконную аннексию. Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу (Mevlüt Çavuşoğlu) в одном из своих заявлений отметил, что Турция находится рядом с Украиной в трудные времена и выступает в поддержку принципа нерушимости границ и территориальной целостности страны. Чавушоглу подчеркнул, что положение крымских татар прямо касается Турции, и добавил: «Турция четко дала понять, что не признаёт и не признáет незаконную аннексию Крыма».Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также при каждой удобном случае выражает позицию Турции по этому вопросу, отмечая: «Мы не признаём незаконную аннексию Крыма».После того как Крым перешел под контроль российской власти, проукраински настроенные крымские татары, прежде всего крымскотатарские лидеры, под предлогом участия в митинге 26 февраля 2014 года стали подвергаться давлению, ущемлению в правах и арестам.Лидеру крымскотатарского народа Мустафе Абдулджемилю Кырымоглу (Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Мустафа Джемилев, председатель запрещенного в РФ Меджлиса крымскотатарского народа в 1991-2013 годах — прим. ред.) и некоторым другим руководителям Меджлиса крымскотатарского народа (запрещен в РФ — прим. ред.) был запрещен въезд в Крым.По данным Меджлиса крымскотатарского народа, после оккупации Крыма Россией 11 человек погибли, 15 человек до сих пор числятся пропавшими без вести, при этом большинство погибших и пропавших — крымские татары.Российский суд запретил деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, представляющего волю крымских татар, и признал его «экстремистской организацией».Российские силы безопасности периодически организовывали рейды в домах крымских татар, школах и мечетях.В докладе Организации по наблюдению за правами человека (Human Rights Watch) об Украине отмечалось, что Россия оккупирует Крым с 2014 года и продолжает преследовать тех, кто не скрывает своих проукраинских взглядов.Согласно докладу, в отношении крымских татар, которые выступают против оккупации полуострова, российские власти возбуждали уголовное преследование по ложным обвинениям в терроризме и экстремизме. Крымские татары подвергались притеснениям, в их домах проводились обыски, жильцов задерживали и допрашивали.Редакционная статья Yeni Akit, Турция, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Турция, Крым, признание География: Россия — статья прочитана 194 раза Комментарии