Путин поблагодарил США за помощь 🔊 Воспроизвести © Алексей Никольский РИА Новости



Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года, сообщает



«Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ*, которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники», — сказал глава государства.



Как подчеркнул Путин, Россия признательна «партнёрам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой».



«Безусловно, будем отвечать им тем же», — заверил он.



29 декабря ФСБ благодаря информации, полученной от американских партнёров, задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников.



В этот же день Путин провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе беседы президент России поблагодарил коллегу за переданную по линии спецслужб информацию о готовящихся терактах.



Позднее Трамп назвал отличным взаимодействием передачу соответствующей информации. Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года, сообщает RT «Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ*, которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники», — сказал глава государства.Как подчеркнул Путин, Россия признательна «партнёрам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой».«Безусловно, будем отвечать им тем же», — заверил он.29 декабря ФСБ благодаря информации, полученной от американских партнёров, задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников.В этот же день Путин провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе беседы президент России поблагодарил коллегу за переданную по линии спецслужб информацию о готовящихся терактах.Позднее Трамп назвал отличным взаимодействием передачу соответствующей информации. russian.rt.com Категории: в мире, чп и криминал, политика Ключевые слова: США, Путин, терракт, благодарность География: Россия — статья прочитана 225 раз Комментарии