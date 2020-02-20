|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Путин поблагодарил США за помощь
Российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поблагодарил США за предоставленную информацию, которая помогла предотвратить теракт в России в конце 2019 года, сообщает RT.
«Благодаря своевременной информации, поступившей от ФБР США, 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге были задержаны два сторонника ИГИЛ*, которые готовили кровавые теракты в новогодние праздники», — сказал глава государства.
Как подчеркнул Путин, Россия признательна «партнёрам за такую поддержку, за профессиональную солидарность в борьбе с общей угрозой».
«Безусловно, будем отвечать им тем же», — заверил он.
29 декабря ФСБ благодаря информации, полученной от американских партнёров, задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников.
В этот же день Путин провёл телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. В ходе беседы президент России поблагодарил коллегу за переданную по линии спецслужб информацию о готовящихся терактах.
Позднее Трамп назвал отличным взаимодействием передачу соответствующей информации.
russian.rt.com
Категории: в мире, чп и криминал, политика
Ключевые слова: США, Путин, терракт, благодарность
География: Россия
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|