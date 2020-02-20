Международная политика за 19 февраля 🔊 Воспроизвести Перевёрнутый канадский флаг в зоне акций протеста в Британской Колумбии, 19 февраля 2020 года | Codie McLachlan | Reuters



Уход замглавы Пентагона, “рука Москвы” в Майами, снаряд в турецкий борт, индейцы и Грета — против трубы



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Трамп чистит ряды: Замглавы Пентагона “ушёл по собственному”



Президент США Дональд Трамп в своём главном СМИ — личном аккаунте соцсети Твиттер — подтвердил просочившуюся в прессу информацию об увольнении заместителя главы Пентагона Джона Руда.



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“Шпион, выйди вон!”



Полицейские и сотрудники американских спецслужб в Майами задержали мексиканского гражданина, который, по сообщению Министерства юстиции США, “действовал на территории США от имени российского правительства, не уведомив об этом генерального прокурора”.



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Пока дипломаты ищут консенсус, пушки ищут цель



В порту Триполи обстрелян и подожжён турецкий корабль, доставивший боеприпасы одной из воющих в Ливии сторон. По судну стреляли артиллеристы, входящие в вооружённые формирования, подчиняющиеся маршалу Хафтару, утверждает информационное агентство Europa Press. Трамп чистит ряды: Замглавы Пентагона “ушёл по собственному”Президент США Дональд Трамп в своём главном СМИ — личном аккаунте соцсети Твиттер — подтвердил просочившуюся в прессу информацию об увольнении заместителя главы Пентагона Джона Руда.* * *“Шпион, выйди вон!”Полицейские и сотрудники американских спецслужб в Майами задержали мексиканского гражданина, который, по сообщению Министерства юстиции США, “действовал на территории США от имени российского правительства, не уведомив об этом генерального прокурора”.* * *Пока дипломаты ищут консенсус, пушки ищут цельВ порту Триполи обстрелян и подожжён турецкий корабль, доставивший боеприпасы одной из воющих в Ливии сторон. По судну стреляли артиллеристы, входящие в вооружённые формирования, подчиняющиеся маршалу Хафтару, утверждает информационное агентство Europa Press. fitzroymag.com Категории: в мире, общество, политика Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 173 раза Комментарии