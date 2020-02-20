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Международная политика за 19 февраля

Перевёрнутый канадский флаг в зоне акций протеста в Британской Колумбии, 19 февраля 2020 года | Codie McLachlan | Reuters


Уход замглавы Пентагона, “рука Москвы” в Майами, снаряд в турецкий борт, индейцы и Грета — против трубы

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Трамп чистит ряды: Замглавы Пентагона “ушёл по собственному”

Президент США Дональд Трамп в своём главном СМИ — личном аккаунте соцсети Твиттер — подтвердил просочившуюся в прессу информацию об увольнении заместителя главы Пентагона Джона Руда.

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“Шпион, выйди вон!”

Полицейские и сотрудники американских спецслужб в Майами задержали мексиканского гражданина, который, по сообщению Министерства юстиции США, “действовал на территории США от имени российского правительства, не уведомив об этом генерального прокурора”.

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Пока дипломаты ищут консенсус, пушки ищут цель

В порту Триполи обстрелян и подожжён турецкий корабль, доставивший боеприпасы одной из воющих в Ливии сторон. По судну стреляли артиллеристы, входящие в вооружённые формирования, подчиняющиеся маршалу Хафтару, утверждает информационное агентство Europa Press.
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Категории: в мире, общество, политика
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 20 февраля, 10:44

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