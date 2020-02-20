История Vlantana Norge повлияет на репутацию литовских перевозчиков в Норвегии СМИ 🔊 Воспроизвести



Предъявленные в Норвегии подозрения в эксплуатации работников компанией Vlantana Norge нанесли удар по репутации литовских автоперевозчиков в этой стране, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.



Работающие в Норвегии предприниматели утверждают, что пока не ощутили негативного влияния, но предупреждают, что сейчас чаще и жестче будут проверять и другие литовские компании, больше вопросов начинают задавать и клиенты.



Сообщение о подозрениях в нарушении Vlantana Norge получала в прошлом году от Норвежской администрации общественных дорого, одновременно она лишилась лицензии в этой стране. Компания будет ликвидирована, но решение норвежцев планируется обжаловать. Предъявленные в Норвегии подозрения в эксплуатации работников компанией Vlantana Norge нанесли удар по репутации литовских автоперевозчиков в этой стране, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.Работающие в Норвегии предприниматели утверждают, что пока не ощутили негативного влияния, но предупреждают, что сейчас чаще и жестче будут проверять и другие литовские компании, больше вопросов начинают задавать и клиенты.Сообщение о подозрениях в нарушении Vlantana Norge получала в прошлом году от Норвежской администрации общественных дорого, одновременно она лишилась лицензии в этой стране. Компания будет ликвидирована, но решение норвежцев планируется обжаловать. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: протест, ЕС, правила, зарплата, перевозчики, претензии География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии