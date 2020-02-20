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История Vlantana Norge повлияет на репутацию литовских перевозчиков в Норвегии СМИ
Предъявленные в Норвегии подозрения в эксплуатации работников компанией Vlantana Norge нанесли удар по репутации литовских автоперевозчиков в этой стране, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
Работающие в Норвегии предприниматели утверждают, что пока не ощутили негативного влияния, но предупреждают, что сейчас чаще и жестче будут проверять и другие литовские компании, больше вопросов начинают задавать и клиенты.
Сообщение о подозрениях в нарушении Vlantana Norge получала в прошлом году от Норвежской администрации общественных дорого, одновременно она лишилась лицензии в этой стране. Компания будет ликвидирована, но решение норвежцев планируется обжаловать.
Категории: экономика, общество, чп и криминал, в Европе
География: Литва
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