В напряженной обстановке президент Литвы отправляется в Брюссель на переговоры по бюджету ЕС 🔊 Воспроизвести



В четверг литовский президент Гитанас Науседа прибыл в Брюссель на переговоры по новому многолетнему бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.



Главы государств сядут за стол переговоров около 16 часов по литовскому времени. До этого Г. Науседа в Брюсселе встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главами стран Балтии и Северной Европы, сообщили дипломатические источники.



Литовский президент также намерен встретиться с фермами, организующими акцию протеста в Брюсселе, которые требуют более интенсивного повышения прямых выплат земледельцам Балтийских стран.



Кроме сельскохозяйственных средств Г. Науседа на переговорах будет акцентировать еще три сферы – так называемые средства смычки, которые призваны сократить отставание регионов, закрытие Игналинской АЭС (ИАЭС) и финансирование схемы калининградского транзита. В четверг литовский президент Гитанас Науседа прибыл в Брюссель на переговоры по новому многолетнему бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы.Главы государств сядут за стол переговоров около 16 часов по литовскому времени. До этого Г. Науседа в Брюсселе встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главами стран Балтии и Северной Европы, сообщили дипломатические источники.Литовский президент также намерен встретиться с фермами, организующими акцию протеста в Брюсселе, которые требуют более интенсивного повышения прямых выплат земледельцам Балтийских стран.Кроме сельскохозяйственных средств Г. Науседа на переговорах будет акцентировать еще три сферы – так называемые средства смычки, которые призваны сократить отставание регионов, закрытие Игналинской АЭС (ИАЭС) и финансирование схемы калининградского транзита. Время завершения этой встречи с трудом можно прогнозировать. Дипломаты утверждают, что литовский президент с делегацией зарезервировали гостиницу в Брюсселе на две ночи, до субботы.



Компенсация за демографию



Дискуссии по бюджету ведутся уже несколько лет. Первое предложение в 2018 году выдвинула Еврокомиссия, затем его обновила председательствующая в ЕС Финляндия, а последний проект на минувшей неделе представил глава Совета руководителей ЕС Шарль Мишель.



Собранные BNS данные свидетельствуют о том, что новый проект позволяет Литве надеяться на небольшое увеличением средств фондов смычки, но для фермеров, требующих увеличения прямых выплат пока хороших новостей нет.



Помощь фондов смычки для Литвы может сократиться на 24%, по сравнению с нынешним бюджетом 2014-2020 годов, – такая планка предусмотрена для всех государств-членов.



В проекте предлагается выделить дополнительные средства государствам, которые потеряли много жителей – по подсчетам BNS, если применить предложенную формулу, то Литве достанется около 180 млн евро. По словам дипломатов, согласно прежнему предложению Финляндии, помощь в рамках фондов смычки для Литвы могла сократиться на 27%.



В новом проекте также предлагаются изменения в совместном финансировании, которые позволят смягчить давление на национальные бюджеты – сейчас предлагается, что за счет средств ЕС может финансироваться до 75% стоимости проекта, ранее максимальная сумма дотаций составляла 70%. Это положение применима к одному из двух регионов Литвы – тому, в котором экономические показатели ниже, чем в том, что охватывает Вильнюс.



Фермеры выдвинут требования



По данным информированных источников, Ш. Мишель предложил такой же темп повышения прямых выплат земледельцам Балтийских стран, как и Еврокомиссия. По предварительным подсчетам, последовательно повышаемые выплаты литовским фермерам в 2027 году могут превысить 200 евро за гектар и составить 80% среднего показателя в ЕС.



Ш. Мшель предлагает разрешить государствам переносить больше средств на прямые выплаты из программы развития села, но литовские дипломаты утверждают, что по сути это не меняет ситуацию.



Земледельцы требуют, чтобы выплаты им росли быстрее для достижения среднего показателя в ЕС. В акции в Брюсселе примут участие около 300 фермеров: из них 180 из Литвы, к ним присоединятся представители Латвии, Эстонии, несколько представителей Германии, Франции, Австрии.



На закрытие ИАЭС предлагается выделить 490 млн евро. Литву обяжут внести 14% собственных средств. Еврокомиссия предлагала несколько больше денег, но одновременно требовала и больших обязательств со стороны литовского бюджета – соответственно 552 млн и 20%. Правительство Литвы запрашивало 780 млн евро.



Литва также просит увеличить финансирование схемы калининградского транзита, по которой 400 тыс. российских граждан ежегодно пересекают территорию Литвы в упрощенном порядке. Литва просит 215 млн евро, ведомства ЕС пока предлагают 139 млн евро.



Литва и другие Балтийские страны также надеются обеспечить финансирование проекта железной дороги Rail Baltica и синхронизации системы ЛЭП с Западной Европой.



Президент сдержан в ожиданиях



Накануне переговоров сформировались два блока государств – более богатые и вносящие большие взносы страны, выступающие за более скромный бюджет, а государства, получающие из него больше средств хотят, чтобы бюджет был больше.



Дополнительное напряжение вызывает то, что новый бюджет сокращается в связи с уходом Великобритании из ЕС. Смычка и сельское хозяйство получат меньше средств потому, что возникают такие новые приоритеты, как борьба с климатическими изменениями, миграция, совместная оборонная политика и безопасность.



Накануне встречи Г. Науседа сказал, что сдержан в ожиданиях, а новое бюджетное предложение оценивает лишь "как небольшой шаг вперед, с целью согласования разных интересов государств-членов".



С осторожностью ожидания озвучивал на этой неделе и вице-министр иностранных дел Литвы Альбинас Занавичюс, участвовавший в подготовительных переговорах.



"Невзирая на усилия председателя Совета руководителей Европы по предложению компромисса, позиции государств-членов все еще слишком отдалены. (...) Между тем, достаточность и непрерывность финансирования закрытия ИАЭС и специальной схемы калининградского транзита являются обязательствами ЕС, закрепленными в договорах, поэтому они должны соблюдаться", – отметил в пресс-релизе А. Занавичус.



По словам дипломатов, если на этой неделе не удастся договориться, то еще один саммит может состояться в марте.



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В свете начала в четверг саммита Евросоюза по бюджету министр финансов Литвы Вилюс Шапока отмечает, что переговоры будут особо сложными и могут быть перенесены на март.



"Когда меньше денег и больше приоритетов, конечно, трудно договориться. И надеяться на то, что внезапно, за ночь договорятся, действительно нереально. Переговоры на самом деле будут очень сложными, и я думаю, что они будут перенесены на март", – сказал В. Шапока в интервью радиостанции Ziniu radijas.



Он подчеркнул, что Литве неприемлемо ни одно из трех выдвинутых предложений по бюджету ЕС.



"Все предложения, начиная с выдвинутого Еврокомиссией, и в последствии Финляндией и нынешнее, они точно неприемлемы для Литвы. Совершенно понятно, когда позиции стран-членов очень разнятся, плюс выход Соединенного Королевства, следует искать компромиссы, но я считаю, что это новое распределение должно быть справедливыми. Радикальные сокращения Литве неприемлемы", – сказал министр.



В качестве позитивных знаков он отметил то, что аргументы Литвы услышаны и поняты. Министр также отметил то, что переговоры осложняет общий контекст медленного роста экономики в ЕС и уход одного из крупнейших доноров - Великобритании.



"Мы можем понять нежелание значительной группы стран вносит больше в общий котел, ведь уход Соединенного Королевства из Евросоюза открывает большую финансовую дыру в 60 млрд евро. У нас есть традиционные сферы политики ЕС такие, как сельское хозяйство, смычка. Между тем, встали новые приоритеты: борьба с климатическими изменениями, вызовы миграции и безопасности", – пояснил В. Шапока.



Литва готова к возможным вызовам ее экономике в связи с усиливающейся в мире новой экономической и политической неопределенностью, заявил литовский министр финансов Вилюс Шапока.



"Когда столько неопределенности – как в сфере мировой торговли: будет ли углубляться протекционизм или нет, так и по причине коронавируса: как он повлияет на экономику, так и в вопросе о том, разгорятся ли конфликты с Соединенным Королевством на переговорах о будущем, – этих факторов неизвестности действительно много, и по этой причине мы должны быть готовы ко всему. Я думаю, что Литва в данный момент готова ко всему", – сказал министр в интервью радиостанции Ziniu radijas.



"У нас есть резервы, и мы их накапливали, и рейтинги Литвы на исторических высотах, мы заимствуем по самым низким процентам", – добавил он.



По словам министра финансов, очевидно, что осмотрительное экономическое поведение приносит плоды, поэтому он предлагает быть "сдержанными оптимистами".



В феврале рейтинговое агентство Fitch впервые после шестилетнего перерыва улучшило рейтинг долгосрочных заимствований Литвы с A- до A. Рейтинг, присужденный стране агентетством Moody‘s, составляет A3 (с положительной перспективой), рейтинг Standard & Poor‘s (S&P) – A (со стабильной перспективой), рейтинг DBRS Morningstar – A (с положительной перспективой).



В июне прошлого года Литва позаимствовала 1,5 млн евро под самую низкую ставку за историю страны. Проценты эмиссии облигаций на сумму в 650 млн евро со сроком погашения через 10 лет составили 0,5% годовых, а по тридцати годичной эмиссии в 850 млн евро – 1,625%.



Ранее премьер Саулюс Сквернялис заявлял, что в резерве страны в конце этого года "на черный день" накоплен 1,7 млрд евро.



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Существование государственного коммерческого банка в Литве возможно, однако решение об его учреждении может быть принято после предстоящих осенью парламентских выборов, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.



"Я считаю, что сейчас, когда осталось мало времени до выборов, было бы сложно продвинуть этот процесс настолько, чтобы он стал необратимым, но, с учетом того, какая правящая коалиция у нас будет, и каким будет ее подход к идее государственного коммерческого банка, после того, как она начнет работу, мы сразу же вернемся к этим вопросам и оценим все упомянутые альтернативы и решим, нужно ли это Литве, или нет", – сказал Г. Науседа в среду в интервью телеканалу LNK.



Глава государства, кроме прочего подчеркнул, что идея такого банка, который бы поощрял конкуренцию, но был бы дорогим удовольствием, должна обсуждаться шире, а также следует проанализировать прочие альтернативы.



"Есть много альтернатив: и объединение действующих банков или приобретение контрольных пакетов в действующих банках, либо учреждение нового банка, что, конечно, было бы дорогим удовольствием. Да, нового – государственного банка, либо банка, в котором у государства была бы более значительная роль. Это может быть банк смешанного капитала с участием государства, например, с участием польского капитала", – добавил Г. Науседа.



Комитет по вопросам бюджета и финансов сейма Литвы предложил правительству рассмотреть идею создания госбанка после проведенного анализа обстоятельств финансового кризиса 2009 года.



В ноябре 2019 года президент Гитанас Науседа предложил начать дискуссию о банке государственного капитала в Литве, чтобы решать проблемы марж кредитов, недостаточной доступности банковских услуг и кредитования предпринимательства.



За последние несколько лет три активно игравших на рынке игрока покинули Литву или объединились, а сейчас банки SEB и Swedbank занимают по показателю актива более 60% рынка.



В ноябре прошлого года глава Центробанка Литвы Витас Василяускас заявил, что для того, чтобы государственный коммерческий банк мог конкурировать с основными игроками рынка, такому банку потребуется около 1 мдрд евро.



Критики идеи подчеркивают, что учреждение госбанка было бы дорогостоящим, а в его развитии может быть ненадлежащее влияние политиков.



В опросе, проведенном по заказу новостного агентства BNS компанией Vilmorus в декабре прошлого года, большая часть жителей Литвы поддерживает идею создания государственного коммерческого банка. За создание такого банка высказалось 47,9% респондентов, 20,9% было против, у 31,3% не было определенного мнения. BNS Категории: экономика, в Европе, общество Ключевые слова: бюджет, компенсации, ЕС, Переговоры, дотации География: Литва — статья прочитана 185 раз Комментарии