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Все ближе к стране пенсионеров: население Литвы вновь сократилось



По сравнению с январем число постоянных жителей балтийской республике в начале второго месяца года уменьшилось почти на тысячу человек, сообщает Sputnik Литва. В начале февраля в Литве проживали два миллиона 793,3 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Департамента статистики республики.

По сравнению с январем население страны сократилось на 979 человек.

В начале 2020 года в городах Литвы проживали 1,882 миллиона граждан, а в сельской местности – 912,3 тысячи. Женщины составляли 53,3 процента от общей численности населения.

В прошлом году из Литвы уехали 32,2 тысячи человек. Некоторые эксперты считают, что граждане уезжают из республики в поисках лучшей жизни в других странах Евросоюза. Также подтолкнуть население к эмиграции могут проводимые литовским правительством структурные реформы в различных сферах.
По мнению эксперта Алексея Ильяшевича, в долгосрочной перспективе даже украинцы не смогут изменить демографическую ситуацию в Литве.

Ранее экономист Luminor Lietuva Жигимантас Маурицас заявил, что если бы не эмиграция, то в Литве пенсии по старости могли бы быть примерно на 20 процентов выше. Он отметил, что за время членства в ЕС страна потеряла 11,6 процента своего населения из-за оттока граждан за границу.

По мнению эксперта, со временем периферийные страны ЕС, такие как Литва, могут стать бедными и неконкурентоспособными "домами для престарелых".

© SPUTNIK / Европейские демографические перспективы 2050
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, в Европе
Ключевые слова: население, численность
География: Литва
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добавлена сегодня, 20 февраля, 14:30

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