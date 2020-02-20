Все ближе к стране пенсионеров: население Литвы вновь сократилось 🔊 Воспроизвести



По сравнению с январем число постоянных жителей балтийской республике в начале второго месяца года уменьшилось почти на тысячу человек, сообщает



По сравнению с январем население страны сократилось на 979 человек.



В начале 2020 года в городах Литвы проживали 1,882 миллиона граждан, а в сельской местности – 912,3 тысячи. Женщины составляли 53,3 процента от общей численности населения.



В прошлом году из Литвы уехали 32,2 тысячи человек. Некоторые эксперты считают, что граждане уезжают из республики в поисках лучшей жизни в других странах Евросоюза. Также подтолкнуть население к эмиграции могут проводимые литовским правительством структурные реформы в различных сферах. По сравнению с январем число постоянных жителей балтийской республике в начале второго месяца года уменьшилось почти на тысячу человек, сообщает Sputnik Литва . В начале февраля в Литве проживали два миллиона 793,3 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Департамента статистики республики.По сравнению с январем население страны сократилось на 979 человек.В начале 2020 года в городах Литвы проживали 1,882 миллиона граждан, а в сельской местности – 912,3 тысячи. Женщины составляли 53,3 процента от общей численности населения.В прошлом году из Литвы уехали 32,2 тысячи человек. Некоторые эксперты считают, что граждане уезжают из республики в поисках лучшей жизни в других странах Евросоюза. Также подтолкнуть население к эмиграции могут проводимые литовским правительством структурные реформы в различных сферах.



Ранее экономист Luminor Lietuva Жигимантас Маурицас заявил, что если бы не эмиграция, то в Литве пенсии по старости могли бы быть примерно на 20 процентов выше. Он отметил, что за время членства в ЕС страна потеряла 11,6 процента своего населения из-за оттока граждан за границу.



По мнению эксперта, со временем периферийные страны ЕС, такие как Литва, могут стать бедными и неконкурентоспособными "домами для престарелых".



© SPUTNIK / Европейские демографические перспективы 2050 По мнению эксперта Алексея Ильяшевича, в долгосрочной перспективе даже украинцы не смогут изменить демографическую ситуацию в Литве.Ранее экономист Luminor Lietuva Жигимантас Маурицас заявил, что если бы не эмиграция, то в Литве пенсии по старости могли бы быть примерно на 20 процентов выше. Он отметил, что за время членства в ЕС страна потеряла 11,6 процента своего населения из-за оттока граждан за границу.По мнению эксперта, со временем периферийные страны ЕС, такие как Литва, могут стать бедными и неконкурентоспособными "домами для престарелых". lt.sputniknews.ru Категории: общество, в Европе Ключевые слова: население, численность География: Литва — статья прочитана 102 раза Комментарии