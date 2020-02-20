Беларусь: ЗРК С-400 не нужен даже даром. Россия разорвала соглашение о дешевой нефти 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Евгений Одиноков



ЗРК С-400 демонстрируют отличное соотношение цены и качества, пишет пользователь «Соху», и потому для многих стран они стали настоящими фаворитами. Но только не для Белоруссии. Ей С-400 не нужны даже даром, отмечает автор.



Как только ЗРК С-400 поступил на международный рынок вооружения, он сразу стал «фаворитом» для многих стран, которые начали наперегонки покупать его. Это произошло потому, что С-400 представляет собой «отличное соотношение цены и качества». ЗРК обладает поразительной вездеходностью, а время развертывания системы составляет около 20 минут. В этом с ним не сравнится даже американский комплекс ПРО «Пэтриот». Дальность обнаружения С-400 составляет 600 километров, он способен сбить любую воздушную цель, летящую на высокой скорости в радиусе 400 километров. Именно поэтому Турция не побоялась обидеть США покупкой ЗРК С-400. Как только ЗРК С-400 поступил на международный рынок вооружения, он сразу стал «фаворитом» для многих стран, которые начали наперегонки покупать его. Это произошло потому, что С-400 представляет собой «отличное соотношение цены и качества». ЗРК обладает поразительной вездеходностью, а время развертывания системы составляет около 20 минут. В этом с ним не сравнится даже американский комплекс ПРО «Пэтриот». Дальность обнаружения С-400 составляет 600 километров, он способен сбить любую воздушную цель, летящую на высокой скорости в радиусе 400 километров. Именно поэтому Турция не побоялась обидеть США покупкой ЗРК С-400.



Белоруссия — главный союзник России на протяжении десятилетий. Она должна сделать выбор в ее пользу, но вместо этого страна решила укреплять энергетическое сотрудничество с США. Американская сторона заявляет о возможности поставлять в Белоруссию 100% энергоресурсов по конкурентоспособным ценам. Ранее эта страна просила Россию продавать ей нефть по ценам ниже рыночных, но та не согласилась. Ввиду недовольства тем, что Россия не желает идти на уступки в отношении цен на нефть, Белоруссия хочет оказать на своего соседа давление, укрепив сотрудничество с США. По мнению аналитиков, Белоруссия, вероятно, может стать второй Украиной, и Россия явно не захочет с этим мириться.



Согласно недавним сообщениям, недовольная белорусско-американским сотрудничеством Россия разорвала «эксклюзивное» льготное соглашение о поставке дешевой нефти. Как стало известно, нефть, поставляемая на белорусский рынок для удовлетворения нужд самой Белоруссии, могла также продаваться за рубеж за валюту. Москва считает, что Белоруссия открыто пользуется ситуацией в своих интересах, но не прекращала поставки в целях сохранения дружеских отношений. После укрепления белорусско-американского сотрудничества Россия оказалась не в состоянии более терпеть такое желание «усидеть на двух стульях» и разорвала соглашение о поставке дешевой нефти.



В настоящее время белорусская сторона заявляет, что более не нуждается в «каких-либо эксклюзивных условиях» и может покупать нефть по ценам, принятым на международном рынке. Несмотря на открытое нежелание Белоруссии «питаться подачками», данный шаг окажет сильное влияние на экономику страны. В данной ситуации ничего нельзя сделать, так как вся инициатива исходит от Москвы. США поспешили воспользоваться сложившейся ситуацией и протянули Белоруссии оливковую ветвь, говоря о возможности поставки всех энергоресурсов по льготным ценам и приглашая страну присоединиться к западному лагерю и обратиться к покровительству НАТО. Эксперты и аналитики считают, что Россия проявила достаточно великодушия, продав в Белоруссию немало нефти по цене ниже рыночной, страна даже оказалась еще и в выигрыше, получив прибыль от поставок за рубеж. И все же в долгосрочной перспективе Россия и Белоруссия не смогут разорвать двустороннее сотрудничество в сфере торговли, экономики и безопасности. США просто хотят воспользоваться Белоруссией, и Минск это прекрасно понимает.



Автор: Чжан Дяньчэн для Sohu, Китай, перевод Однако в отличие от Турции, которая смогла позволить себе купить С-400 и вызвать тем самым недовольство США, Белоруссия не хочет принимать ЗРК даже в дар. В конце 2019 года Россия заявила о намерении предоставить Белоруссии ЗРК С-400 в рамках строительства единой системы ПВО в странах СНГ. Получается, что в Белоруссии могли бы быть бесплатно размещены российские ЗРК, однако страна публично от этого отказалась. Причиной такого решения стало предупреждение со стороны США о введении новых экономических санкций в случае размещения С-400 на территории Белоруссии. Поэтому страна не только отказалась размещать ЗРК, но и публично пригласила американскую сторону совершить визит на высоком уровне, изъявив желание активно улучшать и укреплять отношения с США.Белоруссия — главный союзник России на протяжении десятилетий. Она должна сделать выбор в ее пользу, но вместо этого страна решила укреплять энергетическое сотрудничество с США. Американская сторона заявляет о возможности поставлять в Белоруссию 100% энергоресурсов по конкурентоспособным ценам. Ранее эта страна просила Россию продавать ей нефть по ценам ниже рыночных, но та не согласилась. Ввиду недовольства тем, что Россия не желает идти на уступки в отношении цен на нефть, Белоруссия хочет оказать на своего соседа давление, укрепив сотрудничество с США. По мнению аналитиков, Белоруссия, вероятно, может стать второй Украиной, и Россия явно не захочет с этим мириться.Согласно недавним сообщениям, недовольная белорусско-американским сотрудничеством Россия разорвала «эксклюзивное» льготное соглашение о поставке дешевой нефти. Как стало известно, нефть, поставляемая на белорусский рынок для удовлетворения нужд самой Белоруссии, могла также продаваться за рубеж за валюту. Москва считает, что Белоруссия открыто пользуется ситуацией в своих интересах, но не прекращала поставки в целях сохранения дружеских отношений. После укрепления белорусско-американского сотрудничества Россия оказалась не в состоянии более терпеть такое желание «усидеть на двух стульях» и разорвала соглашение о поставке дешевой нефти.В настоящее время белорусская сторона заявляет, что более не нуждается в «каких-либо эксклюзивных условиях» и может покупать нефть по ценам, принятым на международном рынке. Несмотря на открытое нежелание Белоруссии «питаться подачками», данный шаг окажет сильное влияние на экономику страны. В данной ситуации ничего нельзя сделать, так как вся инициатива исходит от Москвы. США поспешили воспользоваться сложившейся ситуацией и протянули Белоруссии оливковую ветвь, говоря о возможности поставки всех энергоресурсов по льготным ценам и приглашая страну присоединиться к западному лагерю и обратиться к покровительству НАТО. Эксперты и аналитики считают, что Россия проявила достаточно великодушия, продав в Белоруссию немало нефти по цене ниже рыночной, страна даже оказалась еще и в выигрыше, получив прибыль от поставок за рубеж. И все же в долгосрочной перспективе Россия и Белоруссия не смогут разорвать двустороннее сотрудничество в сфере торговли, экономики и безопасности. США просто хотят воспользоваться Белоруссией, и Минск это прекрасно понимает.Автор: Чжан Дяньчэн для Sohu, Китай, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, технологии, в Беларуси Ключевые слова: США, нефть, санкции, договор, поставки, С-400 География: Белоруссия — статья прочитана 124 раза Комментарии