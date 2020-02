Загрузка... Песня участника Евровидения от Литвы набрала более миллиона просмотров 🔊 Воспроизвести



Лидер группы Вайдотас Валюкевичюс отметил, что песня "списана" с него самого. "Мы слишком часто недооцениваем себя. Мы думаем, что не отвечаем стандартам, или мы неинтересны, слишком молоды, слишком стары", – пояснил он творческий замысел. Букмекеры считают, что в этом году лидер национального отбора в Литве может попасть в финал музыкального конкурса "Евровидение", сообщает Sputnik Литва В Литве клип победителя национального отбора "Евровидения" группы The Roop на песню On Fire собрал более миллиона просмотров на YouTube.В рамках национальной части конкурса песня On Fire стала безоговорочным лидером, получив 12 баллов от жюри и 12 баллов от зрителей.Лидер группы Вайдотас Валюкевичюс отметил, что песня "списана" с него самого. "Мы слишком часто недооцениваем себя. Мы думаем, что не отвечаем стандартам, или мы неинтересны, слишком молоды, слишком стары", – пояснил он творческий замысел. По словам участников группы, название песни On Fire означает "чувствовать себя бодрым, страстным, заинтересованным, полным сил".



Клип был создан режиссером Индре Юскуте и оператором Адомасом Яблонскисом.



Конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. В финальной части будут состязаться представители 26 стран. Всего в "Евровидении" примет участие 41 государство. Литва выступит в первом полуфинале.



В прошлом году литовский певец Юриюс Векленко не смог пройти в финал. Позднее выяснилось, что была допущена ошибка в подсчете голосов: итальянские телезрители дали литовцу на один балл больше, однако пересчет баллов был совершен неправильно и именно этого балла не хватило для выхода из полуфинала. Однако организаторы конкурса отказались пересматривать результаты Литвы, заявив, что ошибки нет.



В этом году букмекеры считают, что у группы The Roop есть все шансы пройти в финал.



