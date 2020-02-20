Песня участника Евровидения от Литвы набрала более миллиона просмотров

Букмекеры считают, что в этом году лидер национального отбора в Литве может попасть в финал музыкального конкурса "Евровидение", сообщает Sputnik Литва.
В Литве клип победителя национального отбора "Евровидения" группы The Roop на песню On Fire собрал более миллиона просмотров на YouTube.
В рамках национальной части конкурса песня On Fire стала безоговорочным лидером, получив 12 баллов от жюри и 12 баллов от зрителей.
Лидер группы Вайдотас Валюкевичюс отметил, что песня "списана" с него самого. "Мы слишком часто недооцениваем себя. Мы думаем, что не отвечаем стандартам, или мы неинтересны, слишком молоды, слишком стары", – пояснил он творческий замысел.
По словам участников группы, название песни On Fire означает "чувствовать себя бодрым, страстным, заинтересованным, полным сил".
Клип был создан режиссером Индре Юскуте и оператором Адомасом Яблонскисом.
Конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. В финальной части будут состязаться представители 26 стран. Всего в "Евровидении" примет участие 41 государство. Литва выступит в первом полуфинале.
В прошлом году литовский певец Юриюс Векленко не смог пройти в финал. Позднее выяснилось, что была допущена ошибка в подсчете голосов: итальянские телезрители дали литовцу на один балл больше, однако пересчет баллов был совершен неправильно и именно этого балла не хватило для выхода из полуфинала. Однако организаторы конкурса отказались пересматривать результаты Литвы, заявив, что ошибки нет.
В этом году букмекеры считают, что у группы The Roop есть все шансы пройти в финал.
Клип был создан режиссером Индре Юскуте и оператором Адомасом Яблонскисом.
Конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в концертном зале Ahoy в Роттердаме. В финальной части будут состязаться представители 26 стран. Всего в "Евровидении" примет участие 41 государство. Литва выступит в первом полуфинале.
В прошлом году литовский певец Юриюс Векленко не смог пройти в финал. Позднее выяснилось, что была допущена ошибка в подсчете голосов: итальянские телезрители дали литовцу на один балл больше, однако пересчет баллов был совершен неправильно и именно этого балла не хватило для выхода из полуфинала. Однако организаторы конкурса отказались пересматривать результаты Литвы, заявив, что ошибки нет.
В этом году букмекеры считают, что у группы The Roop есть все шансы пройти в финал.