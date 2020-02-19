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Британия ужесточит правила получения виз для граждан Евросоюза
Великобритания решила резко ужесточить миграционные правила. При этом граждане Евросоюза не будут иметь преимуществ при получении виз, передает ЛЕНТА со ссылкой на Bloomberg.
Им придется участвовать в новой миграционной системе королевства наравне с гражданами других стран. В частности, чтобы получить разрешение на работу в Великобритании, необходимо набрать определенное количество баллов: соискатель должен хорошо говорить по-английски и иметь официальное предложение о работе с зарплатой не менее 25,6 тысячи фунтов стерлингов в год (примерно 2 миллиона рублей).
Эти меры — часть плана премьер-министра страны Бориса Джонсона по прекращению зависимости от «дешевой низкоквалифицированной рабочей силы». Он пообещал прекратить неконтролируемый поток людей, приезжающих в Британию из ЕС.
18 февраля мэр Лондона Садик Хан предложил создать отдельное гражданство для недовольных Brexit ради ЕС. В частности, политик отметил, что можно создать «ассоциированное гражданство» Евросоюза. Оно позволит его обладателям свободно передвигаться по странам объединения, а также жить и работать там.
Великобритания официально перестала быть членом Европейского союза 31 января (1 февраля в 02:00 по московскому времени). Brexit произошел в соответствии с подписанным ранее обеими сторонами соглашением. С 1 февраля и до конца 2020 года будет действовать переходный период.
lenta.ru
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