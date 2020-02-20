Юным украинцам разрешат менять пол по собственному желанию 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Павел Паламарчук



В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект «О внесении изменений по реализации прав подростков в сфере здравоохранения», позволяющий детям по достижении 14 лет менять пол без согласия родителей. Об этом сообщает



Инициатором законопроекта выступила депутат фракции «Слуга народа» Лада Булах.



В частности, по мнению нардепа, первую часть 32-й статьи Гражданского кодекса Украины нужно дополнить новым пунктом, согласно которого подросток, по достижении 14-летнего возраста, имеет право «самостоятельно заключать и исполнять сделки, связанные с предоставлением услуг по медицинскому обслуживанию».



Эксперты предупреждают, что это положение позволит подросткам отказываться от лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании и других опасных зависимостей или болезней, а также менять пол без согласия родителей.



В данный момент парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики отправил законопроект на доработку. В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект «О внесении изменений по реализации прав подростков в сфере здравоохранения», позволяющий детям по достижении 14 лет менять пол без согласия родителей. Об этом сообщает УКРАИНА со ссылкой на «Союз православных журналистов».Инициатором законопроекта выступила депутат фракции «Слуга народа» Лада Булах.В частности, по мнению нардепа, первую часть 32-й статьи Гражданского кодекса Украины нужно дополнить новым пунктом, согласно которого подросток, по достижении 14-летнего возраста, имеет право «самостоятельно заключать и исполнять сделки, связанные с предоставлением услуг по медицинскому обслуживанию».Эксперты предупреждают, что это положение позволит подросткам отказываться от лечения алкоголизма, наркомании, токсикомании и других опасных зависимостей или болезней, а также менять пол без согласия родителей.В данный момент парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики отправил законопроект на доработку. ukraina.ru Категории: общество, образование, дом и быт Ключевые слова: дети, закон, Рада, смена, пол География: Украина — статья прочитана 230 раз Комментарии