Россия вернула в Литву и Польшу более центнера продуктов 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / belchonock



Причиной возврата стало нарушение требований ветеринарного законодательства. Продукты обнаружили в ручной клади и багаже пассажиров. В России пресекли попытки незаконного ввоза продуктов из Литвы и Польши. Об этом сообщает



В период с 10 по 16 февраля в пунктах пропуска через российскую границу было обнаружено более 105 килограммов молочной и мясной продукции в ручной клади и багаже пассажиров. При этом товары ввозились с нарушением требований ветеринарного законодательства.



В результате России пришлось вернуть продукты в Литву и Польшу.



Ранее сообщалось, что на границе РФ с соседними странами ЕС в международных автомобильных пунктах пропуска обнаружили более 210 килограммов продуктов. Из-за аналогичных нарушений товары вернули в страны-отправители. Причиной возврата стало нарушение требований ветеринарного законодательства. Продукты обнаружили в ручной клади и багаже пассажиров. В России пресекли попытки незаконного ввоза продуктов из Литвы и Польши. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Калининградской области.В период с 10 по 16 февраля в пунктах пропуска через российскую границу было обнаружено более 105 килограммов молочной и мясной продукции в ручной клади и багаже пассажиров. При этом товары ввозились с нарушением требований ветеринарного законодательства.В результате России пришлось вернуть продукты в Литву и Польшу.Ранее сообщалось, что на границе РФ с соседними странами ЕС в международных автомобильных пунктах пропуска обнаружили более 210 килограммов продуктов. Из-за аналогичных нарушений товары вернули в страны-отправители. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, продукты, граница, санкции, запрет, Европа География: Россия, Калининград — статья прочитана 85 раз Комментарии