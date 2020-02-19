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Россия вернула в Литву и Польшу более центнера продуктов

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Причиной возврата стало нарушение требований ветеринарного законодательства. Продукты обнаружили в ручной клади и багаже пассажиров. В России пресекли попытки незаконного ввоза продуктов из Литвы и Польши. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Управления Россельхознадзора по Калининградской области.

В период с 10 по 16 февраля в пунктах пропуска через российскую границу было обнаружено более 105 килограммов молочной и мясной продукции в ручной клади и багаже пассажиров. При этом товары ввозились с нарушением требований ветеринарного законодательства.

В результате России пришлось вернуть продукты в Литву и Польшу.

Ранее сообщалось, что на границе РФ с соседними странами ЕС в международных автомобильных пунктах пропуска обнаружили более 210 килограммов продуктов. Из-за аналогичных нарушений товары вернули в страны-отправители.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, общество, в Европе
Ключевые слова: Россия, продукты, граница, санкции, запрет, Европа
География: Россия, Калининград
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добавлена сегодня, 19 февраля, 19:30

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