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Контрабандисты пытались сжечь сигареты на глазах у пограничников

© Photo : VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA


Подозреваемые отказались пустить сотрудников погранслужбы на территорию, а затем попытались скрыть улики. В Шальчининкайском районе контрабандисты подожгли пристройку, чтобы уничтожить нелегальный груз сигарет, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Службы охраны государственной границы (VSAT).

В воскресенье ночью сотрудники Трибоньской заставы получили информацию, что через забор могли перебросить незаконный груз из Белоруссии в Литву. На место были отправлены патрули и кинолог со служебной собакой, которая вывела пограничников к усадьбе в деревне Милвидай. Населенный пункт расположен всего в полукилометре от границы.
Сотрудники погранслужбы начали осмотр местности. Находящиеся там двое мужчин отказались пустить их, а также не стали закрывать в вольере бегающую по участку собаку, как об этом просили пограничники.

В это время один из мужчин с канистрой направился в хозпристройку, из которой вскоре начал идти дым. Пограничники вызвали пожарных и прошли на территорию. Против собаки пришлось применить слезоточивый газ.

Пожар ликвидировали. В пристройке сотрудники погранслужбы обнаружили 30 обгоревших свертков. Внутри находилось 8,86 тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Какое-то количество пачек сгорело.

Подозреваемых задержали – это 28-летний житель Шальчининкайского района и 25-летний человек без гражданства, у которого есть постоянный вид на жительство в Литве.

Начато досудебное расследование.
lt.sputniknews.ru
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: контрабанда, сигареты, полиция, операция
География: Литва
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добавлена сегодня, 19 февраля, 18:30

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