Контрабандисты пытались сжечь сигареты на глазах у пограничников 🔊 Воспроизвести © Photo : VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBA



Подозреваемые отказались пустить сотрудников погранслужбы на территорию, а затем попытались скрыть улики. В Шальчининкайском районе контрабандисты подожгли пристройку, чтобы уничтожить нелегальный груз сигарет, сообщает



В воскресенье ночью сотрудники Трибоньской заставы получили информацию, что через забор могли перебросить незаконный груз из Белоруссии в Литву. На место были отправлены патрули и кинолог со служебной собакой, которая вывела пограничников к усадьбе в деревне Милвидай. Населенный пункт расположен всего в полукилометре от границы. Подозреваемые отказались пустить сотрудников погранслужбы на территорию, а затем попытались скрыть улики. В Шальчининкайском районе контрабандисты подожгли пристройку, чтобы уничтожить нелегальный груз сигарет, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Службы охраны государственной границы (VSAT).В воскресенье ночью сотрудники Трибоньской заставы получили информацию, что через забор могли перебросить незаконный груз из Белоруссии в Литву. На место были отправлены патрули и кинолог со служебной собакой, которая вывела пограничников к усадьбе в деревне Милвидай. Населенный пункт расположен всего в полукилометре от границы. Сотрудники погранслужбы начали осмотр местности. Находящиеся там двое мужчин отказались пустить их, а также не стали закрывать в вольере бегающую по участку собаку, как об этом просили пограничники.



В это время один из мужчин с канистрой направился в хозпристройку, из которой вскоре начал идти дым. Пограничники вызвали пожарных и прошли на территорию. Против собаки пришлось применить слезоточивый газ.



Пожар ликвидировали. В пристройке сотрудники погранслужбы обнаружили 30 обгоревших свертков. Внутри находилось 8,86 тысячи пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Какое-то количество пачек сгорело.



Подозреваемых задержали – это 28-летний житель Шальчининкайского района и 25-летний человек без гражданства, у которого есть постоянный вид на жительство в Литве.



Начато досудебное расследование. lt.sputniknews.ru Категории: чп и криминал Ключевые слова: контрабанда, сигареты, полиция, операция География: Литва — статья прочитана 103 раза Комментарии