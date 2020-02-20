В Казахстане возбудили около 90 уголовных дел после беспорядков в Жамбылской области 🔊 Воспроизвести © AP Photo/Vladimir Voronin



Первый заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев отметил, что дела заведены по разным эпизодам, сообщает



Правоохранительные органы возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщил журналистам в среду первый заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев.



"Порядка 90 уголовных дел заведено по разным эпизодам", - рассказал Кожаев, отвечая на вопрос о расследовании массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области. Первый заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев отметил, что дела заведены по разным эпизодам, сообщает ТАСС Правоохранительные органы возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщил журналистам в среду первый заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев."Порядка 90 уголовных дел заведено по разным эпизодам", - рассказал Кожаев, отвечая на вопрос о расследовании массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области. По его словам, 11 уголовных дел заведены по фактам убийства, есть уголовные дела по массовым беспорядкам, по фактам грабежей и разбоя. "Расследование ведет межведомственная следственно-оперативная группа, которую возглавляют прокуроры. Проводится очень большая работа, потому что события были масштабные. На сегодняшний день сотни человек допрошены, проводятся процессуальные действия, направленные на выяснение роли каждого участника в этих событиях, проводятся необходимые экспертизы", - пояснил Кожаев.



Он отметил, что общий срок расследования по уголовно-процессуальному законодательству составляет два месяца. Если же потребуются дополнительные исследования, назначение экспертиз, то эти сроки могут быть продлены в соответствии с законом. ТАСС Категории: в мире, общество, чп и криминал Ключевые слова: волнения, столкновения, погибшие, Казастан — статья прочитана 170 раз Комментарии