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В Казахстане возбудили около 90 уголовных дел после беспорядков в Жамбылской области

© AP Photo/Vladimir Voronin


Первый заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев отметил, что дела заведены по разным эпизодам, сообщает ТАСС.

Правоохранительные органы возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области Казахстана. Об этом сообщил журналистам в среду первый заместитель министра внутренних дел республики Марат Кожаев.

"Порядка 90 уголовных дел заведено по разным эпизодам", - рассказал Кожаев, отвечая на вопрос о расследовании массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области.
По его словам, 11 уголовных дел заведены по фактам убийства, есть уголовные дела по массовым беспорядкам, по фактам грабежей и разбоя. "Расследование ведет межведомственная следственно-оперативная группа, которую возглавляют прокуроры. Проводится очень большая работа, потому что события были масштабные. На сегодняшний день сотни человек допрошены, проводятся процессуальные действия, направленные на выяснение роли каждого участника в этих событиях, проводятся необходимые экспертизы", - пояснил Кожаев.

Он отметил, что общий срок расследования по уголовно-процессуальному законодательству составляет два месяца. Если же потребуются дополнительные исследования, назначение экспертиз, то эти сроки могут быть продлены в соответствии с законом.
ТАСС
Категории: в мире, общество, чп и криминал
Ключевые слова: волнения, столкновения, погибшие, Казастан
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добавлена сегодня, 20 февраля, 11:00

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