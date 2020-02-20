Китай аннулировал аккредитацию троих журналистов Wall Street Journal 🔊 Воспроизвести



Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, эта мера последовала после публикации под заголовком "Китай - настоящий больной Азии" о мерах борьбы с коронавирусом, сообщает



Правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию троих корреспондентов американского издания Wall Street Journal в Пекине. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, эта мера последовала после публикации под заголовком "Китай - настоящий больной Азии" о мерах борьбы со вспышкой вызванной коронавирусом пневмонии. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, эта мера последовала после публикации под заголовком "Китай - настоящий больной Азии" о мерах борьбы с коронавирусом, сообщает ТАСС Правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию троих корреспондентов американского издания Wall Street Journal в Пекине. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, эта мера последовала после публикации под заголовком "Китай - настоящий больной Азии" о мерах борьбы со вспышкой вызванной коронавирусом пневмонии. По словам дипломата, власти КНР потребовали от редакции Wall Street Journal публично принести извинения и наказать виновных, однако это требование не было удовлетворено. "Китай принял решение с этого дня аннулировать аккредитацию троих корреспондентов Wall Street Journal в Пекине", - сказал он.



"3 февраля издание Wall Street Journal опубликовало статью, дискредитирующую усилия китайского правительства и китайского народа в борьбе с эпидемией. Редакторы еще и осмелились дать статье ошеломляющий расистский заголовок "Китай - настоящий больной Азии", что вызвало большое возмущение китайского народа и широкое международное осуждение. Китайская сторона несколько раз выразила Wall Street Journal свой протест, неоднократно разъясняла изданию свою твердую и справедливую позицию и потребовала газету признать серьезность своей ошибки, публично извиниться, произвести расследование и наказать виновных", - отметил он. "К сожалению, газета до сих пор уклоняется, отговаривается, не принесла публичных извинений и не наказала виновных", - сообщил представитель внешнеполитического ведомства КНР.



"Деятельность иностранных журналистов на территории КНР регулируется национальным законодательством. Китай не приветствует публикации, носящие расистский характер, а также преднамеренно очерняющие китайские СМИ. В этой связи мы приняли решение с этого дня аннулировать аккредитацию троих корреспондентов Wall Street Journal в Пекине", - заявил Гэн Шуан.



Правила в отношении китайских СМИ



Китай также выразил недовольство и решительный протест США из-за введения в отношении пяти государственных СМИ КНР более жестких правил на американской территории. Как заявил в среду официальный представитель МИД КНР, Китай оставляет за собой право принятия ответных мер.



"Мы выражаем сильное недовольство и решительный протест в отношении действий США", - сказал дипломат.



По его словам, "в течение длительного времени подразделения китайских СМИ в США придерживаются принципов объективности, беспристрастности, правдивости и точности в освещении новостей". "Американская сторона всегда выступала за свободу прессы, однако вмешательство в нормальную работу китайских СМИ [со стороны США] необоснованно и неприемлемо", - подчеркнул Гэн Шуан.



"Мы призываем США отказаться от своих идеологических предрассудков, отказаться от менталитета холодной войны и "игры с нулевой суммой", прекратить необдуманные меры, подрывающие двустороннее доверие и сотрудничество, - указал официальный представитель ведомства. - Мы оставляем за собой право принять дальнейшие ответные меры".



18 февраля США ужесточили правила осуществления деятельности на американской территории для пяти крупнейших государственных СМИ Китая - агентство Синьхуа, телеканал CGTN, Международное радио Китая, газета "Чжунго жибао" и компания Hai Tian Development USA, которая занимается распространением в США газеты "Жэньминь жибао". В отношении пяти китайских СМИ в США "будут действовать меры, аналогичные тем, что Пекин" ввел против американских организаций в Китае. Так, им придется предоставлять списки своих сотрудников властям США, отчитываться о кадровых перестановках, а также регистрировать в Госдепартаменте собственность, которой они владеют или берут в аренду. ТАСС Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, СМИ, пандемия, Wall Street Journal — статья прочитана 182 раза Комментарии