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Китай заявил о возможности передачи коронавируса через аэрозоль

© REUTERS / China Daily Санитарная обработка на улице в Гуанчжоу, КНР. Архивное фото


Новый тип коронавируса в сравнительно закрытом помещении может передаваться через аэрозоль в условиях его высокой концентрации, следует из сообщения Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР, сообщает РИА Новости.

В опубликованном на сайте ведомства уже шестом издании плана по диагностике и лечению пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, говорится, что основными путями передачи вируса являются воздушно-капельный и контактный. При этом уточняется, что вирус передаётся через "тесный" контакт.
Кроме того, комитет по здравоохранению добавил, что "при длительном нахождении в сравнительно закрытом помещении с высокой концентрацией аэрозоля существует вероятность заражения через аэрозоль".

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 74,1 тысячи человек, скончались 2004 человека, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
РИА Новости
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия
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добавлена сегодня, 20 февраля, 08:00

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