Так было… Полвека назад в Литве 🔊 Воспроизвести



Февраль 1970 года



Более 50 тысяч зрителей побывало на спектаклях Академического театра оперы и балета Литовской ССР в Москве. К этому событию было приковано внимание всей культурной общественности столицы, критики и зрители высоко оценили исполнителей классического репертуара театра, творения современных авторов – балет А.Рекашюса «Страсть», оперы В.Палтанавичуса «На перепутье» и В.Лаурушаса «Заблудившиеся птицы».



- Это были встречи с талантливым и самобытным коллективом, – заявила на итоговой пресс-конференции министр культуры СССР Е.А.Фурцева.



На открытии гастролей присутствовали руководители партии и правительства.



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Литва – признанный общесоюзный центр станкостроения, особенно прецизионного. Такие заводы, как «Жальгирис», имени Более 50 тысяч зрителей побывало на спектаклях Академического театра оперы и балета Литовской ССР в Москве. К этому событию было приковано внимание всей культурной общественности столицы, критики и зрители высоко оценили исполнителей классического репертуара театра, творения современных авторов – балет А.Рекашюса «Страсть», оперы В.Палтанавичуса «На перепутье» и В.Лаурушаса «Заблудившиеся птицы».- Это были встречи с талантливым и самобытным коллективом, – заявила на итоговой пресс-конференции министр культуры СССР Е.А.Фурцева.На открытии гастролей присутствовали руководители партии и правительства.● ● ●Литва – признанный общесоюзный центр станкостроения, особенно прецизионного. Такие заводы, как «Жальгирис», имени Ф. Дзержинского, имени 40-летия Октября, шлифовальных станков, Шяуляйский завод прецизионных станков и ряд других - во многом определяют уровень советского станкостроения. Ещё одним подтверждением этому стало проведение в Вильнюсе всесоюзного партийно-хозяйственного актива работников прецизионного станкостроения. Курс на его развитие взят давно и, прежде всего, в производстве высокоточных зубофрезерных, координатно-расточных и круглошлифовальных станков, обеспечивающих обработку деталей с точностью до одной десятой микрометра. В стране были построены термоконстантные цеха с постоянным режимом температуры и влажности; заложены основы нового проектирования, разработаны стандарты. Каковы пути дальнейшего развития отрасли – об этом в Вильнюсе состоялся большой общесоюзный разговор станкостроителей.



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Заканчиваются пуско-наладочные работы на второй очереди Панявежского завода автокомпрессоров - готовится к сдаче литейный цех проектной мощностью 30 тысяч тонн чугунного литья в год. На предприятии уже введена в строй столовая, бытовой корпус, и с пуском второй очереди Панявежский завод станет главным поставщиком автокомпрессоров для автомобильной промышленности страны.



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В Друскининкай сдано в эксплуатацию новое современное предприятие художественных промыслов - одиннадцатое в числе предприятий, входящих в объединение «Дована». Это предприятие будет производить сувениры из цветных металлов, в том числе и в сочетании с золотом, янтарём и костью. А сувениры, изготовленные на Тяльшяйском предприятии того же объединения, едут в Париж. Их создали народные мастера В.Банявичус и В.Савицкас. Работы этих резчиков по дереву уже восхищали посетителей Всемирной выставки в Монреале.



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Дайнава – так решили назвать свой посёлок земледельцы совхоза «Леонполис» Укмяргского района, раскинувшегося на 14 гектарах. Здесь десятки современных жилых домов, детский сад, школа со спортивным залом; к услугам жителей горячая вода и газ. Сейчас в посёлке заканчивается строительство стадиона, гостиницы, торгового центра и столовой. Совхоз «Леонполис» славится не только высокими урожаями сельскохозяйственных культур, но и рекордными достижениями в животноводстве.



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В Вильнюсе прошёл XVI съезд комсомола Литвы. Эта массовая молодёжная организация объединяет 273 тысячи юношей и девушек, действует в городах и сёлах, на предприятиях, в школах и вузах. Каждый третий комсомолец – рабочий или колхозник, каждый второй – имеет высшее или среднее образование. Около восьми тысяч комсомольцев являются депутатами различных уровней советской власти, более пяти тысяч – руководителями профсоюзных органов. Всё это позволяет комсомолу, а в его лице и всему молодому поколению, активно влиять на жизнь общества и государства.



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Пчеловоды из Литвы завоевали восемь почётных дипломов на Всесоюзной выставке пчеловодства – так отмечены их достижения в пчеловодстве и использовании продуктов пчеловодства в медицинских целях. Из Литвы на выставке было представлено более 150 медицинских препаратов, а наибольший интерес посетителей вызвали экспонаты Каунасского отделения пчеловодов. Они продемонстрировали множество медицинских препаратов, видов мёда, в том числе и кускового, различных продуктов с его использованием. Литовские пчеловоды получили приглашение приехать на Украину, в Молдавию и Грузию для показа своих методов развития пчеловодства. Подготовил Яков ПРОХОРОВ, специально для «Обзора» , По материалам газет «Советская Литва», «Тiesа» и «Кomjaunimo tiesa» Категории: история Ключевые слова: Советская Литва Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1206 — статья прочитана 58 раз Комментарии