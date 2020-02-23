Начинаются выборы Проекта реновации 2020 г. 🔊 Воспроизвести В марте всех жителей Литвы пригласят принять участие в выборах наиболее удачного, по их мнению, проекта реновации года. Агентство по энергоэффективности в жилом секторе (Būsto energijos taupymo agentūra – BETA), уже не в первый раз организующее выборы, рекомендует участникам голосования при выборе своего фаворита обращать внимание не только на внешний вид, но и на такие критерии, как экономия энергии, вклад в охрану природы и др. И всё же, если из представленного списка вам не удастся выбрать проект, наиболее достойный титула победителя, то вы сможете представить свои предложения. Главный критерий – реновация должна быть закончена не ранее 2018 г.



Реновация многоквартирных домов привлекает всё больше внимания



ВЕТА, администратор Программы реновации многоквартирных домов в Литве, в этом году представит на выборы 18 уже реализованных проектов, лучший из которых путём открытого голосования определит общественность. ВЕТА, администратор Программы реновации многоквартирных домов в Литве, в этом году представит на выборы 18 уже реализованных проектов, лучший из которых путём открытого голосования определит общественность. «В прошлом году в Литве было реновировано более 300 многоквартирных домов, а их общее количество с начала осуществления программы превышает 2400. Цифры говорят о том, что благодаря этой программе не только уменьшается энергопотребление в многоквартирных домах, но и создаётся более уютная жилая среда, оберегается природа, обновляется и даже меняется лицо городов. Обо всём этом общественность как раз и узнаёт во время выборов, которые проводятся уже не в первый раз. Для нас очень важно выяснить, что в первую очередь ценят жители страны – экономию энергии, инновационные источники или поквартальную реновацию. Разумеется, выборы способствуют и раскрытию роли реновации, и привлечению к ней всеобщего внимания», – говорит директор ВЕТА Валюс Сярбента.



Предлагать и выбирать приглашаются все жители Литвы



Представление кандидатов на звание лучшего проекта года начнётся уже 24 февраля на странице ВЕТА в «Facebook» и на новостном портале, где и будет проходить открытое голосование. Агентство приглашает жителей подавать и свои заявки.



«При отборе кандидатов мы старались показать, что реновация проходит как в больших, так и в малых городах страны, а также то, как различные реновационные мероприятия соответствуют потребностям жителей различных многоквартирных домов. Несмотря на то, что предварительный список нами уже подготовлен, мы приглашаем общественность представлять и свои предложения. По опыту знаем, что истории о лучших многоквартирных домах передаются из уст в уста», – говорит В.Сярбента.



Предложить многоквартирный дом для участия в выборах проекта реновации года, сопроводив предложение кратким обоснованием включения его в список лучших, можно до 28 февраля по эл. почте info@betalt.lt или оставив сообщение на странице ВЕТА в «Facebook». Победитель выборов определится в начале апреля.



Как выбрать лучший?



ВЕТА рекомендует при голосовании ознакомиться с каждым проектом, узнать, какую пользу он принёс жителям дома.



«Мы призываем при голосовании учитывать не только внешний вид дома, но и многие другие критерии: энергетическую эффективность, внедрение возобновляемых источников энергии, вклад в охрану окружающей среды, обновление среды обитания», – отмечает В.Сярбента.



Три проекта, которые в ходе открытого голосования наберут наибольшее количество голосов читателей, будут награждены во время мероприятия, организуемого Агентством по энергоэффективности в жилом секторе. Инф. «Обзора» Категории: экономика Ключевые слова: реновация Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1206 — статья прочитана 157 раз Комментарии