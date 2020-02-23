Внимание к национальным меньшинствам, проявленное не должным образом, усугубляет, а не решает проблемы 🔊 Воспроизвести



В последние дни в публичной сфере много внимания уделяется соответствию одного из политиков занимаемой им должности. Была даже озвучена версия, что происходит это только из-за его принадлежности к национальному меньшинству.



По словам Алёны Гайдарович, руководителя отдела мониторинга и экспертизы общественной информации Службы инспектора по журналистской этике (СИЖЭ), такое положение довольно опасно, так как политики, спекулируя в весьма сомнительных ситуациях на проблематике национальных меньшинств, причиняют вред, поскольку таким образом принижается значимость серьёзных проблем и поощряется язык ненависти.



У нас полно и реальных проблем



Оценка текущих событий сквозь призму проблем национальных меньшинств, считает А.Гайдарович, опасна, ведь после того, как выяснится, что это используется лишь с целью самозащиты, общество может с подозрением воспринимать и другие случаи, которые реально связаны с дискриминацией, а не служат лишь прикрытием для решения политических проблем. Это усугубляет ситуацию не только с дискриминацией, но и с языком ненависти. По словам Алёны Гайдарович, руководителя отдела мониторинга и экспертизы общественной информации Службы инспектора по журналистской этике (СИЖЭ), такое положение довольно опасно, так как политики, спекулируя в весьма сомнительных ситуациях на проблематике национальных меньшинств, причиняют вред, поскольку таким образом принижается значимость серьёзных проблем и поощряется язык ненависти.Оценка текущих событий сквозь призму проблем национальных меньшинств, считает А.Гайдарович, опасна, ведь после того, как выяснится, что это используется лишь с целью самозащиты, общество может с подозрением воспринимать и другие случаи, которые реально связаны с дискриминацией, а не служат лишь прикрытием для решения политических проблем. Это усугубляет ситуацию не только с дискриминацией, но и с языком ненависти. «Каждый раз, когда СМИ описывают дискриминацию по признаку национальности, анонимные комментарии переполняются негативной информацией. Некоторые из них являются откровенно ненавистническими, когда представители обсуждаемой национальности не только вызывают у комментаторов злобу, им приписываются и негативные стереотипы. В таких комментариях косвенно, а иногда и весьма прямолинейно, поощряется ненависть, которая в ряде случаев перерастает в поощрение насилия», – говорит юрист. Из средств массовой информации эти темы проникают в социальные сети, а там язык ненависти льётся через край.



Надуманные проблемы умаляют значение реальных



Поэтому каждое псевдособытие, которому открыто уделяется много внимания, особенно вредно. А вмешательство видных политиков или очень популярных публичных лиц, оказывает медвежью услугу.



Специалисты уже не раз подчёркивали, что политики должны проявлять себя очень ответственно. И не только потому, что они пользуются большим вниманием СМИ. Ведь публичные люди, находящиеся на высоких должностях, служат примером для общества.



Поэтому говорить о том, что деятельность политика или иного лица критикуется лишь из-за его принадлежности к национальным меньшинствам, очень опасно. «Так создаются прецеденты. Во-первых, общество видит, что можно прикрыться щитом дискриминируемых групп, и таким образом надеяться на решение проблем. Во-вторых, люди понимают, что политики могут злоупотреблять весьма важными и болезненными темами. Это раскалывает общество и подталкивает к ещё большему противостоянию, которое в СМИ, социальных сетях или иной публичной сфере весьма скоро может обернуться новой волной ненавистнической риторики», – говорит А.Гайдарович.



Как поступать в таких случаях?



По словам представителей СИЖЕ, если вы заметили случаи ненавистнических высказываний в публичной сфере (в комментариях на новостных порталах или в социальных сетях и других местах), необходимо реагировать. «Чем больше безразличия к неуместным публичным заявлениям или комментариям, тем меньше внимания уделяется и предупреждению ненавистнической риторики. Поэтому мы приглашаем любого, кто замечает проявления языка ненависти, не только сообщать нам, но и связываться с редакциями порталов, которые публикуют такие тексты. Так же стоит поступать и в отношении комментариев в социальных сетях», – призывает А.Гайдарович.



Что такое язык ненависти?



Это речь, устная и письменная, жесты или любой другой инструмент вербальной и невербальной коммуникации, посредством которого отдельные лица или социальные группы подвергаются дискриминации по следующим признакам: раса, вероисповедание, этническое или национальное происхождение, пол, недуг, сексуальная ориентация или половая принадлежность.



Что такое разжигание ненависти?



Разжигание ненависти – это публичное распространение (в устной, письменной форме) информации (идей, мнений, заведомо ложных фактов), несущей в себе издевательства, оскорбления, поощрение ненависти, подстрекательство к дискриминации, насилию, физической расправе с группой людей или принадлежащими к ней отдельными людьми по причине их возраста, пола, сексуальной ориентации, расы, национальности, языка, происхождения, социального положения, веры, убеждений или взглядов.



Свобода слова и язык ненависти



В Конституции Литовской Республики закреплено положение о том, что человек вправе иметь свои убеждения и свободно их выражать. Однако Конституция также предусматривает, что свобода выражения убеждений и распространения информации несовместима с преступными действиями – национальной, расовой, религиозной или социальной ненавистью, насилием и разжиганием дискриминации, с клеветой и дезинформацией.



Финансирование публикации осуществлено в соответствии с Программой Европейского союза по правам, равенству и гражданству на 2014–2020 годы.



Данная публикация отражает мнение автора, он несёт полную ответственность за содержание. Европейская комиссия не несёт никакой ответственности за возможное использование представленной информации. Служба инспектора по журналистской этике , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: пропаганда Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1206 — статья прочитана 161 раз Комментарии