Ни трамвая, ни метро 🔊 Воспроизвести



Самоуправление Клайпеды заказало различным консультантам исследование о том, необходимо ли городу восстановить трамваи, которые действовали ещё в немецком Мемеле в начале XX века.



Исследование, которое длилось год и обошлось в 0,5 млн евро, показало: трамваи восстанавливать не стоит, это экономически дорого, лучше развивать экологический транспорт электробусов.



В заключении исследования говорится, что оборудование инфраструктуры для трамваев обошлось бы городу в 270−310 млн евро, ещё в десятки миллионов евро обошлась бы закупка трамваев.



Исследование также коснулось и строительства метро в городе с населением в 148 тыс. жителей. Его строительство обошлось бы в 465 млн евро, а поезда – ещё в 40 млн евро. В связи с этим, констатируют исследователи, строить метро в Клайпеде нецелесообразно. Исследование, которое длилось год и обошлось в 0,5 млн евро, показало: трамваи восстанавливать не стоит, это экономически дорого, лучше развивать экологический транспорт электробусов.В заключении исследования говорится, что оборудование инфраструктуры для трамваев обошлось бы городу в 270−310 млн евро, ещё в десятки миллионов евро обошлась бы закупка трамваев.Исследование также коснулось и строительства метро в городе с населением в 148 тыс. жителей. Его строительство обошлось бы в 465 млн евро, а поезда – ещё в 40 млн евро. В связи с этим, констатируют исследователи, строить метро в Клайпеде нецелесообразно. ИА «Regnum» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: транспорт Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1206 — статья прочитана 100 раз Комментарии