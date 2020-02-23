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Ни трамвая, ни метро
Самоуправление Клайпеды заказало различным консультантам исследование о том, необходимо ли городу восстановить трамваи, которые действовали ещё в немецком Мемеле в начале XX века.
Исследование, которое длилось год и обошлось в 0,5 млн евро, показало: трамваи восстанавливать не стоит, это экономически дорого, лучше развивать экологический транспорт электробусов.
В заключении исследования говорится, что оборудование инфраструктуры для трамваев обошлось бы городу в 270−310 млн евро, ещё в десятки миллионов евро обошлась бы закупка трамваев.
Исследование также коснулось и строительства метро в городе с населением в 148 тыс. жителей. Его строительство обошлось бы в 465 млн евро, а поезда – ещё в 40 млн евро. В связи с этим, констатируют исследователи, строить метро в Клайпеде нецелесообразно.
ИА «Regnum»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: транспорт
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1206
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