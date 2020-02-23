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В обновление «SEB» – 40 миллионов
В минувшие выходные банк «SEB» внедрил новую платформу информационных технологий (ИТ) и обновил э-банкинг.
«Мы обновили не только платформу ИТ, но и э-банкинг – его дизайн и часть функций. Благодаря этому у наших клиентов появится больше возможностей и удобств для самостоятельного решения своих финансовых вопросов по интернету. В обновление платформы мы инвестировали 40 млн евро», – сказал заместитель президента банка «SEB» Айварас Чичелис.
Теперь, например, в э-банкинге клиенты смогут менять разные установки платёжных карт, устанавливать лимиты расчёта, при необходимости блокировать карту и посмотреть PIN-код, если его забыли. С помощью интернета можно регулировать вклады, ценные бумаги, инвестиции. Бизнес-клиенты смогут подавать разного рода заявки на кредиты, заказать новые бизнес-карты.
«SEB» напоминает, что с новой платформой вступили в силу и новые общие правила, цены, изменились некоторые услуги. Все подробности клиенты могут найти на сайте банка.
Обновлением системы в Литве группа «SEB» завершила процесс унификации платформы ИТ в странах Балтии.
В дальнейших планах банка «SEB» – мобильные кошельки, презентация новых возможностей экономии с помощью мобильного приложения. Планируется также, что в будущем клиенты по интернету смогут открывать дополнительные счета, видеть свои счета в других банках, переводить с них деньги и пользоваться другими достоинствами открытого банка.
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Категории: экономика
Ключевые слова: банк
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1206
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