В обновление «SEB» – 40 миллионов 🔊 Воспроизвести



В минувшие выходные банк «SEB» внедрил новую платформу информационных технологий (ИТ) и обновил э-банкинг.



«Мы обновили не только платформу ИТ, но и э-банкинг – его дизайн и часть функций. Благодаря этому у наших клиентов появится больше возможностей и удобств для самостоятельного решения своих финансовых вопросов по интернету. В обновление платформы мы инвестировали 40 млн евро», – сказал заместитель президента банка «SEB» Айварас Чичелис.



Теперь, например, в э-банкинге клиенты смогут менять разные установки платёжных карт, устанавливать лимиты расчёта, при необходимости блокировать карту и посмотреть PIN-код, если его забыли. С помощью интернета можно регулировать вклады, ценные бумаги, инвестиции. Бизнес-клиенты смогут подавать разного рода заявки на кредиты, заказать новые бизнес-карты.



«SEB» напоминает, что с новой платформой вступили в силу и новые общие правила, цены, изменились некоторые услуги. Все подробности клиенты могут найти на сайте банка.



Обновлением системы в Литве группа «SEB» завершила процесс унификации платформы ИТ в странах Балтии.



В дальнейших планах банка «SEB» – мобильные кошельки, презентация новых возможностей экономии с помощью мобильного приложения. Планируется также, что в будущем клиенты по интернету смогут открывать дополнительные счета, видеть свои счета в других банках, переводить с них деньги и пользоваться другими достоинствами открытого банка. «Мы обновили не только платформу ИТ, но и э-банкинг – его дизайн и часть функций. Благодаря этому у наших клиентов появится больше возможностей и удобств для самостоятельного решения своих финансовых вопросов по интернету. В обновление платформы мы инвестировали 40 млн евро», – сказал заместитель президента банка «SEB» Айварас Чичелис.Теперь, например, в э-банкинге клиенты смогут менять разные установки платёжных карт, устанавливать лимиты расчёта, при необходимости блокировать карту и посмотреть PIN-код, если его забыли. С помощью интернета можно регулировать вклады, ценные бумаги, инвестиции. Бизнес-клиенты смогут подавать разного рода заявки на кредиты, заказать новые бизнес-карты.«SEB» напоминает, что с новой платформой вступили в силу и новые общие правила, цены, изменились некоторые услуги. Все подробности клиенты могут найти на сайте банка.Обновлением системы в Литве группа «SEB» завершила процесс унификации платформы ИТ в странах Балтии.В дальнейших планах банка «SEB» – мобильные кошельки, презентация новых возможностей экономии с помощью мобильного приложения. Планируется также, что в будущем клиенты по интернету смогут открывать дополнительные счета, видеть свои счета в других банках, переводить с них деньги и пользоваться другими достоинствами открытого банка. ru.delfi.lt Категории: экономика Ключевые слова: банк Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1206 — статья прочитана 153 раза Комментарии